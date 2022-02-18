Два этажа и спортивная площадка: объявлено о строительстве самого необычного Lidl в Риге

Планируется, что магазин Lidl откроет свои двери для покупателей в 2023 году. Проект здания магазина и озеленение внутреннего дворика разработало ООО Archab, строительные работы выполнит ООО Aimasa.

Архитектор Андрис Берзиньш из ООО Archab, рассказывая о проекте, подчеркивает: "Колористика возводимого здания призвана быть максимально сбалансированной, без лишних акцентов, при этом мы постарались создать уравновешенные и продуманные пропорции в расположении плоскостей фасада, которые пересекаются пилообразной линией силуэта крыши, что напоминает об исторической связи этого места с производственными территориями, которые благодаря новостройке обретут новые черты. Уважая историческое наследие этих территорий, в конструкции здания использованы навесные фасады из декоративного кирпича с ритмичными аранжировками, "взрыхлениями" и вмятинами.

В силу требований градостроительства и особенностей планирования этой территории, данный проект далек от типичных магазинов Lidl и представляет собой совершенно уникальный образец градостроительства".

ФОТО: Пресс-фото

"Это, несомненно, особый проект Lidl, который появился в результате обширных дискуссий между архитекторами и местными активистами. Наконец-то найдено оптимальное решение для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту деградировавшую индустриальную территорию и вернуть ее жителям Агенскалнса. Одна из целей Lidl — стараться улучшить качество жизни людей, проживающих неподалеку от наших магазинов. Поэтому мы вкладываем значительные средства не только в строительство нового здания магазина, но и в осуществление обширных работ по благоустройству и озеленению близлежащей территории, создав новую общественную зону отдыха в Агенскалнсе", — говорит Дана Хасана, руководитель Департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija.

Масштабный проект благоустройства территорий

Это будет уже третий проект двухэтажного магазина Lidl концепции метрополия в Риге. Его площадь составит почти 4600 кв.м., из которых почти 1500 кв.м. отведено на просторный и светлый торговый зал. Об индустриальном наследии квартала напомнят фрагменты каменной кладки фасадов со стороны улицы Калнциема, где запланированы коммерческие помещения под аренду площадью более 100 кв.м. площадь.

Помимо строительства здания магазина, здесь будет создана обширная зеленая зона для отдыха и оздоровления.

Вдоль улиц Калнциема и Мелнсила взамен засохших, будут высажены новые деревья. На территории внутреннего дворика, площадь которого превышает 1900 кв.м., высадят 46 крупных деревьев, 630 травянистых растений и почти 1300 кустарников. У магазина Lidl высадят барбарис, лапчатку кустарниковую, гималайские березы, пурпурные яблони, магнолии и голландские липы.

Со стороны улицы Капселю будет построена большая спортивная площадка площадью более 100 кв.м., с мягким покрытием и гимнастическими брусьями для занятий спортом на свежем воздухе.

В свою очередь любители пинг-понга будут в восторге от прочного стола для игры в настольный теннис.

ФОТО: Пресс-фото

Для удобства велосипедистов у магазина в Агенскалнсе будут установлены 60 стоек для велосипедов из нержавеющей стали. Там же будет станция самообслуживания для ремонта велосипедов, где можно подкачать шины и выполнить несложный ремонт.

Владельцы электромобилей смогут использовать зарядную станцию, где можно одновременно подзарядить две машины. Как социально ответственное предприятие, которое заботится об окружающей среде, в Агенскалнсе Lidl, так же как и в других своих магазинах, будет использовать только 100% произведенное в Латвии "зеленое электричество".

ФОТО: Пресс-фото