Пт, 18.02.2022
Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт! Александра Трусова, российская фигуристка
Александра Трусова, российская фигуристка

Депозит за тару заплатил, а сдать ее нельзя. Житель удивлен работой депозитной системы

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С 1 февраля в Латвии начала работать система депозита упаковки напитков - за каждую приобретенную жителями депозитную упаковку напитка нужно доплатить депозитную плату в размере 10 центов, а после сдачи упаковки деньги можно получить обратно. Однако некоторые жители депозитной платой удивлены, сообщает передача Bez Tabu.

"Я все время покупаю воду Aset, так как она стоила 16 центов за бутылку. Когда появилась депозитная система, цена выросла до 20 центов, подумал - хороший маркетинговый трюк, сбросить цену и включить в стоимость и депозитную плату.

Однако на кассе внезапно оказалось, что депозитная плата будет посчитана отдельно. Приехав домой, осмотрел бутылки, и оказалось, что из трех упаковок, то есть 18 бутылок, 12 бутылок были без знака депозита, а заплачено было за все.

Плохо, что не указано, включена ли депозитная стоимость в цену, и происходит как у меня, когда внезапно на кассе оказывается, что заплатить нужно больше, чем планировалось. Есть очень много людей, которые во время закупок считают все на калькуляторе, поэтому у них может возникнуть неприятная ситуация у кассы", - рассказал Андрис.

Все упаковки в магазине стояли в одном месте, поэтому покупателя смутили опознавательные знаки депозитной системы, в результате - минус 1,20 евро в кошельке.

Представитель магазина Maxima Лиене Дупате поясняет: "Попав в кассу самообслуживания, человек просканировал все упаковки, которые были с маркировкой депозитной системы, но не просканировал те, что были без эмблемы депозитной системы, поэтому такая ситуация и возникла".

В данный момент в Латвии работает более тысячи депозитных пунктов, и наибольшая активность людей по сдаче пластиковой упаковки наблюдается в тароматах в Риге и в округе столицы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back