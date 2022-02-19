Самые распространенные риски на рынке криптовалют

Инвестируйте ровно столько, сколько можете позволить себе потерять

Если вы сбираетесь инвестировать в криптовалюты, не обладая какими-либо предварительными знаниями, то ни в коем случае не начинайте с серьезной суммы, потеря которой может повлиять на ваш привычный образ жизни. Во-первых, инвестировав на старте большую сумму, вы, скорее всего, будете слишком часто заглядывать на биржу, чтобы посмотреть, как идут дела у вашего вложения. Если вы увидите, что ваша монета за день потеряла, например, 30% своей стоимости, у вас почти наверняка возникнет желание побыстрее закрыть убыточную сделку. Начав инвестировать с небольших сумм, например, с 10 – 30 евро, вы сможете спокойнее следить за колебаниями рынка и принимать объективные решения без лишнего эмоционального давления.

Во-вторых, многие рекомендуют первые месяцы или полгода работать не с настоящим капиталом, а использовать демо-счета для отработки навыков или создавать записи и моделировать свои потенциальные результаты вложений без инвестирования денег. Это поможет вам понять, какой результат приносит выбранная вами инвестиционная тактика - положительный или отрицательный.

Социальные сети – логово мошенников

В мире криптовалют огромную роль играют социальные сети и инфлюенсеры или лидеры мнений. Учитывая специфику бизнеса и огромный объем доступной информации, людям в большинстве случаев проще получать информацию о криптовалютах от инфлюенсеров на YouTube, Twitter и других платформах, где они рассказывают о своих находках в видеоклипах, чем самим искать актуальную информацию в новостных порталах, на сайтах проектов и в других местах. Некоторые популярные инфлюенсеры, создающие обзоры рынка криптовалют, имеют больше миллиона подписчиков, однако, учитывая популярность индустрии, с каждым днем растет и количество мошеннических профилей.

Одной из самых популярных платформ для получения новостей о криптовалюте является Twitter, где комментировать посты может практически любой зарегистрированный пользователь. Обычно мошенники создают фейковый профиль, используя имя, фотографию и очень похожий ник инфлюенсера. С этого профиля они вступают в дискуссию под оригинальным постом автора. Самым активным пользователям мошенники отправляют личные письма, в которых, как правило, предлагают пройти частные курсы, вступить в платную группу или совершить другие действия, которые позволили бы им выудить криптовалюту либо получить логин и пароль пользователя.