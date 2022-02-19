Сб, 19.02.2022
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Элина Малыгина, художница и писательница

Самые распространенные риски на рынке криптовалют

ФОТО: Pixabay

Инвестиции в криптовалюты становятся все более популярными: головокружительные взлеты стоимости, привлечение знаменитостей, и, казалось бы, простой и быстрой способ разбогатеть. Все это не только способствует росту активности на рынке, но и подстегивает мошенников изобретать все новые уловки и схемы выманивания средств. 

Чтобы опыт на рынке криптовалют не обернулся разочарованием, эксперты банка Citadele предоставляют плюсы и минусы, которые нужно тщательно взвесить, прежде чем приступить к инвестированию на одном из самых спекулятивных рынков мира.

"Популярность криптовалюты в последние годы стремительно растет, опций для ее покупки и доступной в СМИ информации становится все больше, а возможность много зарабатывать, фактически ничего не делая, выглядит очень соблазнительной.

Проведенный недавно опрос населения показал, что инвестировать свои свободные средства в криптовалюты готовы 10% жителей Латвии. Особенно популярен этот вид инвестиций в возрастной группе до 30 лет, где его поддерживают 23% опрошенных. Нельзя забывать, что абсолютное большинство криптовалют - это спекулятивный инструмент, который порой не имеет под собой реального бизнес-плана или покрытия. Впрочем, это не мешает монетам занимать долю рынка, измеряемую миллиардами долларов США. Спекулятивный рынок - это невероятные взлеты и падения, впрочем, помимо резких скачков стоимости той или иной монеты деньги в мире криптовалют можно потерять буквально на каждом углу", - рассказывает Карлис Пургайлис, председатель правления дочерней компании банка Citadele - CBL Asset Management.

Инвестируйте ровно столько, сколько можете позволить себе потерять

Если вы сбираетесь инвестировать в криптовалюты, не обладая какими-либо предварительными знаниями, то ни в коем случае не начинайте с серьезной суммы, потеря которой может повлиять на ваш привычный образ жизни. Во-первых, инвестировав на старте большую сумму, вы, скорее всего, будете слишком часто заглядывать на биржу, чтобы посмотреть, как идут дела у вашего вложения. Если вы увидите, что ваша монета за день потеряла, например, 30% своей стоимости, у вас почти наверняка возникнет желание побыстрее закрыть убыточную сделку. Начав инвестировать с небольших сумм, например, с 10 – 30 евро, вы сможете спокойнее следить за колебаниями рынка и принимать объективные решения без лишнего эмоционального давления.

Во-вторых, многие рекомендуют первые месяцы или полгода работать не с настоящим капиталом, а использовать демо-счета для отработки навыков или создавать записи и моделировать свои потенциальные результаты вложений без инвестирования денег. Это поможет вам понять, какой результат приносит выбранная вами инвестиционная тактика - положительный или отрицательный.

Социальные сети – логово мошенников

В мире криптовалют огромную роль играют социальные сети и инфлюенсеры или лидеры мнений. Учитывая специфику бизнеса и огромный объем доступной информации, людям в большинстве случаев проще получать информацию о криптовалютах от инфлюенсеров на YouTube, Twitter и других платформах, где они рассказывают о своих находках в видеоклипах, чем самим искать актуальную информацию в новостных порталах, на сайтах проектов и в других местах. Некоторые популярные инфлюенсеры, создающие обзоры рынка криптовалют, имеют больше миллиона подписчиков, однако, учитывая популярность индустрии, с каждым днем растет и количество мошеннических профилей.

Одной из самых популярных платформ для получения новостей о криптовалюте является Twitter, где комментировать посты может практически любой зарегистрированный пользователь. Обычно мошенники создают фейковый профиль, используя имя, фотографию и очень похожий ник инфлюенсера. С этого профиля они вступают в дискуссию под оригинальным постом автора. Самым активным пользователям мошенники отправляют личные письма, в которых, как правило, предлагают пройти частные курсы, вступить в платную группу или совершить другие действия, которые позволили бы им выудить криптовалюту либо получить логин и пароль пользователя.

Кроме того, почти все криптовалютные проекты имеют свои группы в Telegram или Discord, где люди могут следить за новостями конкретного проекта, дискутировать с другими фолловерами и задавать свои вопросы модераторам. В этих социальных сетях тоже полно мошенников, которые, например, организуют фейковые конкурсы, предлагая кликнуть на ссылку для получения главного приза, а также создают фиктивные группы с похожими названиями, чтобы получить информацию о вашем кошельке и другие личные данные. Мошенники тщательно отслеживают общение на форумах Telegram и Discord, и, например, видя, что пользователь в публичной переписке модератору задает вопрос технического характера, могут тут же отправить пользователю личное письмо с фейкового профиля якобы от имени модератора с "желанием и готовностью помочь".

Внимательно изучите правила платформы и проанализируйте риски

Инвестиции в криптовалюты чаще всего осуществляются через централизованные биржи, например, Binance. Прежде чем инвестировать, внимательно прочитайте правила пользования, потому что некоторые условия, например, способ авторизации, комиссионная плата и порядок вывода денег на банковский счет, у разных платформ могут отличаться. Бывают ситуации, когда платформы предлагают присоединить банковский счет к бирже криптовалют для мгновенного пополнения биржевого счета на соответствующей платформе, но если вы захотите закрыть сделку и перевести деньги назад на свой банковский счет, это может оказаться невозможным или трудновыполнимым.

Нельзя забывать, что даже самые крупные биржи время от времени сталкиваются с хакерскими атаками, в результате которых пользователи лишаются своих купленных монет, хранящихся на цифровой платформе биржи. Поэтому безопаснее приобретенные на бирже монеты сразу же положить в свой личный цифровой кошелек.

Чтобы достичь головокружительных результатов, соответствующую криптовалюту, как правило, нужно покупать на ее ранней стадии, когда она, скорее всего, еще не торгуется на централизованных биржах. Самыми популярными децентрализованными маркетплейсами являются PancakeSwap и UniSwap, но и они имеют свои минусы. Так, UniSwap - это построенная на блокчейне Ethereum платформа, которая за каждую транзакцию взимает в виде комиссий или gas fees от 30 до нескольких сотен долларов в зависимости от загрузки платформы и цены Ethereum на рынке. В свою очередь на PancakeSwap и других децентрализованных маркетплейсах бывали случаи, когда мошенники размещали поддельные монеты с похожими названиями, чтобы ввести людей в заблуждение и заставить их перевести деньги на другой смарт-контракт. Помните, что совершение перечислений в мире криптовалют - это не двусторонняя улица. Если вы отправите кому-то свои монеты, то получить назад их можно будет только с согласия второй стороны.

Не попадайтесь на подделки известных брендов

Нельзя забывать и о том, что бывали случаи, когда создание криптовалюты само по себе оказывалось мошенничеством, и эмитент после эмиссии просто пропадал. Это означает, что стоимость валюты равна нулю, а ее покупатели лишились всех вложенных денег. Один из самых громких скандалов произошел в конце октября прошлого года, когда на рынке резко взлетела криптовалюта, названная по мотивам нашумевшего сериала Netflix "Squid game". Стоимость монеты за короткое время выросла с одного цента до двух долларов, а затем буквально за двадцать минут упала до нулевой отметки. По оценкам экспертов, создатели этой криптовалюты своими действиями выманили у людей порядка 3,3 миллионов долларов США.

Поэтому, если собираетесь рискнуть и вложить деньги в недавно созданную криптовалюту, настоятельно рекомендуем сначала провести углубленный анализ эмитента, чтобы не потерять все вложенные деньги.


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