Кризис Covid-19: правительство продолжит поддержку самоуправлений

Как пояснили в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР), начатая в 2020 году и работавшая в 2021 году программа ссуд из госбюджета на реализацию инвестиционных проектов самоуправлений стала краткосрочным решением в ситуации, когда самоуправления являются одной из основных сторон, вовлеченных в стимулирование экономики.

Правительство решило продолжить эту программу и в 2022 году.

Для того, чтобы запланированный самоуправлением инвестиционный проект мог претендовать на получение ссуды из государственного бюджета, реализация проекта должна быть включена в инвестиционный план программы развития самоуправления, при этом не допускаются существенные отклонения от объема финансирования, указанного в инвестиционном проекте.

Также необходимо решение думы соответствующего самоуправления, подтверждающее готовность самоуправления реализовать инвестиционный проект.

Общая сумма ссуды из государственного бюджета на инвестиционный проект должна составлять не менее 50 000 евро.

Самоуправления могут указать в одной заявке несколько объектов, если выполнено условие минимальный ссуды на каждый объект не менее 50 000 евро.

Устойчивость инвестиционного проекта будет оцениваться в соответствии с представленной самоуправлением информацией о затратах на содержание объекта за три года до и не менее чем в течение 10 лет после реализации инвестиционного проекта. А именно, при подаче заявки на финансирование инвестиционного проекта из государственного бюджета орган местного самоуправления должен провести оценку устойчивости инвестиционного проекта и его влияния на бюджет местного самоуправления в ближайшие 10 лет.

Проектом постановления предусмотрено, что для инвестиционных проектов в строительстве должно быть выдано подтверждение технической готовности и разрешение на строительство, в котором должна быть сделана отметка о выполнении проектных условий или утверждена идея строительства.

В отличие от 2021 года правилами предусмотрено новое требование: результаты необходимых закупок должны быть оглашены до момента подачи заявки на инвестиционный проект. Это требование распространяется на закупки, которые проводят самоуправления, их учреждения и капитальные общества.

В целях смягчения последствий изменения климата или адаптации к ним в правилах сохранены цели инвестиционных проектов, направленные, например, на меры по повышению энергоэффективности.