Ср, 9.03.2022
Обстрелы не сломили нас. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Из Украины не могут выехать четыре латвийских грузовика

ФОТО: LETA

В настоящее время четыре грузовых автомобиля, принадлежащие трем латвийским транспортным компаниям, не могут выехать с территории Украины, сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

С целью выяснить текущую ситуацию о количестве латвийских автоперевозчиков на территории Беларуси, России или Украины был опрошен 531 перевозчик, в 2022 году получивший разрешения от этих стран. Откликнулись 139 перевозчиков.

Изначально на территории Украины находилось 12 транспортных средств, принадлежащих шести компаниям, но, согласно актуальной информации, в настоящее время четыре транспортных средства, принадлежащие трем компаниям, не могут выехать из Украины. Три машины из указанных находятся в Киеве, откуда сейчас сложно выбраться.

Как сообщалось ранее, 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, начав обстреливать не только военные, но и гражданские объекты и вызвав поток беженцев.

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