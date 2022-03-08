Из Украины не могут выехать четыре латвийских грузовика

С целью выяснить текущую ситуацию о количестве латвийских автоперевозчиков на территории Беларуси, России или Украины был опрошен 531 перевозчик, в 2022 году получивший разрешения от этих стран. Откликнулись 139 перевозчиков.

Изначально на территории Украины находилось 12 транспортных средств, принадлежащих шести компаниям, но, согласно актуальной информации, в настоящее время четыре транспортных средства, принадлежащие трем компаниям, не могут выехать из Украины. Три машины из указанных находятся в Киеве, откуда сейчас сложно выбраться.