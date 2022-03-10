Торговый центр Alfa официально сменил название

"Процесс внедрения единого бренда успешно завершен – с сегодняшнего дня мы открываем новую страницу, предлагая посетителям широкий ассортимент магазинов, услуг и развлечений уже в двух торговых центрах Akropole в Латвии – Akropole Alfa и Akropole Rīga. Наше видение будущего торговых центров и еще больших возможностей развития остается неизменным, и мы продолжим работать над различными проектами, чтобы предлагать своим посетителям еще более разнообразный опыт совершения покупок и развлечений", – отметил Манфредас Даргужис, исполнительный директор Akropolis Group.

"Работа над внедрением единого бренда Akropole заняла несколько месяцев, включая разработку единой системы подарочных карт, создание новой домашней страницы и интеграцию элементов бренда Akropole в оформление торгового центра Akropole Alfa. Несмотря на то, что эту весну и долгожданные перемены мы встретили с совсем иным настроением, чем могли себе представить, мы убеждены, что изменения приятно порадуют рижан и гостей города", – сказала руководитель торгового центра Akropole Alfa Зане Кактиня.

Посетители и прохожие уже могли заметить вывеску с новым названием Akropole Alfa на фасаде торгового центра. Визуальные изменения, выполненные в соответствии с рекомендациями бренда Akropole, можно заметить и в интерьере торгового центра.