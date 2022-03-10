Latvenergo планирует инвестировать в ветряные парки миллиард евро
Инвестиции AО Latvenergo в реализацию проектов ветряных парков могут составить миллиард евро, рассказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Инвестиции AО Latvenergo в реализацию проектов ветряных парков могут составить миллиард евро, рассказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Он подчеркнул, что это очень важный проект для народного хозяйства Латвии. Большая часть этих средств будет необходима для строительства дорог и инфраструктуры, поэтому деньги останутся у латвийских строителей.
Также Latvenergo будет привлекать к реализации проектов высокотехнологичные предприятия. "Например, обслуживание и чистку ветрогенераторов можно осуществлять дронами", - сказал Чаксте.
"Это будет максимально возможная польза для общества в целом", - подчеркнул руководитель Latvenergo.
Строительство одного ветряного парка, который не будет создаваться совместно с Latvijas valsts mezi (LVM), может начаться в 2023 году, а реализация проектов вместе с LVM - в 2024 году или начале 2025 года.
Как сообщалось, правительство поручило государственным предприятиям АО Latvijas valsts mezi и AО Latvenergo совместно работать над созданием ветряных парков. Решение правительства предусматривает учреждение совместного предприятия и создание ветряных парков до 2027 года, чтобы способствовать независимости Латвии от российского природного газа.