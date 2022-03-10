Latvenergo планирует инвестировать в ветряные парки миллиард евро

Он подчеркнул, что это очень важный проект для народного хозяйства Латвии. Большая часть этих средств будет необходима для строительства дорог и инфраструктуры, поэтому деньги останутся у латвийских строителей.

Также Latvenergo будет привлекать к реализации проектов высокотехнологичные предприятия. "Например, обслуживание и чистку ветрогенераторов можно осуществлять дронами", - сказал Чаксте.

Кроме того, проекты ветряных электростанций станут поддержкой и для самоуправлений, которым будет заплачено за землю для парков по рыночным принципам.

"Это будет максимально возможная польза для общества в целом", - подчеркнул руководитель Latvenergo.

Строительство одного ветряного парка, который не будет создаваться совместно с Latvijas valsts mezi (LVM), может начаться в 2023 году, а реализация проектов вместе с LVM - в 2024 году или начале 2025 года.