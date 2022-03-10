Порог минимального дохода будет пересматриваться ежегодно

Он указал, что Минблаг уже активно сотрудничал с командой экспертов ОЭСР при подготовке отчета, знакомя ОЭСР с актуальными вопросами социальной политики Латвии и политики на рынке труда. Министр благосостояния Гатис Эглитис также провел встречу с группой экспертов ОЭСР в октябре 2021 года для обсуждения выводов и рекомендаций.

Последний отчет ОЭСР рекомендует Латвии активизировать усилия по борьбе с бедностью, особенно среди пожилых людей. Социальная защита по-прежнему минимальна, а это означает, что необходимо продолжать повышение гарантированного минимального дохода.

Как сообщил агентству LETA Игнатс, в прошлом году были повышены минимальные пособия и пенсии, а также повышен порог минимального дохода для получения статуса нуждающегося и малообеспеченного.

В отчете ОЭСР также говорится о необходимости дальнейшего сокращения гендерных стереотипов и введения антидискриминационных норм, чтобы сократить увеличивающийся разрыв в оплате труда мужчин и женщин, который является одним из самых существенных в Европейском союзе.

В отчете ОЭСР говорится, что основным фактором, влияющим на долгосрочные перспективы развития Латвии, является демография. Население сокращалось в течение трех десятилетий из-за миграции, низкой рождаемости и короткой (хотя и растущей) продолжительности жизни.