Пт, 11.03.2022
Если не остановить Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места Елена Зеленская, первая леди Украины
Елена Зеленская, первая леди Украины

Порог минимального дохода будет пересматриваться ежегодно

Cenas celsies pakāpeniski un pakāpeniski celsies arī iedzīvotāju ienākumi.\r Foto: www.freeimages.co.uk ФОТО: Publicitātes foto

В соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) порог минимального дохода будет пересматриваться ежегодно с 2023 года, сообщил старший эксперт департамента международного сотрудничества и политики ЕС Министерства благосостояния Гундар Игнатс.

Он указал, что Минблаг уже активно сотрудничал с командой экспертов ОЭСР при подготовке отчета, знакомя ОЭСР с актуальными вопросами социальной политики Латвии и политики на рынке труда. Министр благосостояния Гатис Эглитис также провел встречу с группой экспертов ОЭСР в октябре 2021 года для обсуждения выводов и рекомендаций.

Последний отчет ОЭСР рекомендует Латвии активизировать усилия по борьбе с бедностью, особенно среди пожилых людей. Социальная защита по-прежнему минимальна, а это означает, что необходимо продолжать повышение гарантированного минимального дохода.

Как сообщил агентству LETA Игнатс, в прошлом году были повышены минимальные пособия и пенсии, а также повышен порог минимального дохода для получения статуса нуждающегося и малообеспеченного.

В отчете ОЭСР также говорится о необходимости дальнейшего сокращения гендерных стереотипов и введения антидискриминационных норм, чтобы сократить увеличивающийся разрыв в оплате труда мужчин и женщин, который является одним из самых существенных в Европейском союзе.

В отчете ОЭСР говорится, что основным фактором, влияющим на долгосрочные перспективы развития Латвии, является демография. Население сокращалось в течение трех десятилетий из-за миграции, низкой рождаемости и короткой (хотя и растущей) продолжительности жизни.

Игнатс сообщил, что ОЭСР поощряет дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2025 года, автоматически увязывая его с ожидаемой продолжительностью жизни, но, по мнению министерства, перед принятием любого решения о повышении пенсионного возраста необходимо учитывать состояние здоровья людей в возрасте 65 лет и старше.

Последние новости

НАВЕРХ
Back