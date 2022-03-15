Беженцев из Украины будут принимать на работу без ковид-сертификата

Норма будет применяться к украинским гражданам, прибывшим в Латвию после вторжения России на Украину.

В то же время в правилах оговорено, что с 1 апреля при трудоустройстве в Латвии непривитые и/или не переболевшие коронавирусом беженцы с Украины, если для выполнение ими трудовых обязанностей установлено требование наличия сертификата, должны будут в течение двух недель начать первичную вакцинацию и по ускоренной схеме завершить ее в течение 7 дней. Так как у жителей Украины могут отсутствовать документы, подтверждающие факт вакцинации, еще предстоит принять решение о схеме установления прививочного статуса этих людей.

Поправки предусматривают возможность для ищущих убежища лиц приступить к работе, чтобы как можно скорее обеспечить свое пребывание и заняться оказанием востребованных услуг, особенно в тех отраслях, где существует острая нехватка рабочей силы, в том числе обеспечивая оказание услуг своим соотечественникам.