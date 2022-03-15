Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Беженцев из Украины будут принимать на работу без ковид-сертификата

Украинские беженцы в Польше ФОТО: Jānis Vingris

До 1 апреля украинских беженцев можно будет принимать на работу без действующего ковид-сертификата, предусматривают утвержденные правительством во вторник, 15 марта, поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19.

Норма будет применяться к украинским гражданам, прибывшим в Латвию после вторжения России на Украину.

В то же время в правилах оговорено, что с 1 апреля при трудоустройстве в Латвии непривитые и/или не переболевшие коронавирусом беженцы с Украины, если для выполнение ими трудовых обязанностей установлено требование наличия сертификата, должны будут в течение двух недель начать первичную вакцинацию и по ускоренной схеме завершить ее в течение 7 дней. Так как у жителей Украины могут отсутствовать документы, подтверждающие факт вакцинации, еще предстоит принять решение о схеме установления прививочного статуса этих людей.

Поправки предусматривают возможность для ищущих убежища лиц приступить к работе, чтобы как можно скорее обеспечить свое пребывание и заняться оказанием востребованных услуг, особенно в тех отраслях, где существует острая нехватка рабочей силы, в том числе обеспечивая оказание услуг своим соотечественникам.

Как говорится в аннотации к поправкам, когда в Латвию прибывает большое количество ищущих убежища лиц, необходимы дополнительные человеческие ресурсы для оказания им услуг, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях, школах. По прибытии в Латвию у этих людей не всегда есть соответствующие документы, подтверждающие факт вакцинации, что может стать препятствием для начала работы в образовательном учреждении, учреждении по уходу за детьми или в медицинских учреждениях.

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