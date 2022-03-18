Литовский политик призвала США создать "железный купол" над странами Балтии

Парламентарий сказала это в четверг, 17 марта, на публичных слушаниях независимого правительственного агентства США - так называемой Хельсинской комиссии, проведенных в связи с вторжением России в Украину.

"Усиления сдерживания уже недостаточно. Нам следует создать надежную оборону, пока еще не поздно",

- сказала политик из Литвы.

Вместе с ней в мероприятии, посвященном безопасности стран Балтии, также участвуют коллеги из парламентов Латвии и Эстонии.

По словам председателя КИД, для перехода от сдерживания к обороне недостаточно одной "перегруппировки сил", для этого нужны изменения и в образе мышления.

Консерватор также подчеркнула, что Литва приняла меры, направленные на улучшение ее инфраструктуры как принимающей страны.

"Мы призываем США прилагать больше усилий по обеспечению нашей обороны, особенно размещая дополнительные многочисленные боевые силы, - сказала она. - В нашем регионе противовоздушная оборона с зенитными системами и ракетными системами большой дальности исключительно важна".

"Нам нужен свой "железный купол". Противовоздушная оборона (ПВО) над странами Балтии должна быть усилена, включая необходимые ресурсы, такие как боевая авиация и системы наземной ПВО ближней, средней и большой дальности в странах Балтии и вокруг них",

- добавила Андрикене.

Говоря о "железном куполе", политик имела в виду современную израильскую систему ПВО, предназначенную для защиты страны от регулярных террористических выпадов.

По словам Андрикене, это показало бы

"политический хребет НАТО" и гарантировало бы, что блок на самом деле готов защищать "каждый сантиметр альянса".

"Для этого нам нужна сильная политическая воля со стороны США", - сказала политик, обращаясь к Хельсинкской комиссии, в составе которой преобладают американские конгрессмены от правящего большинства и оппозиции как из Сената, так и из Палаты представителей.

Говоря о войне в Украине, часть речи Андрикене посвятила и вопросу дипломатического конфликта Китая и Литвы.

"Хотя Россия по-прежнему является самой серьезной и трудно предотвратимой угрозой для стран Балтии, Китай также представляет постоянную угрозу нашей национальной безопасности. Пока режим (Владимира) Путина использует тяжелее вооружение, Китай превращает в свое оружие межгосударственные торгово-экономические отношения", - сказала парламентарий.

"Китай жаждет доминирования, а не сотрудничества", - добавила она.

Как сообщалось ранее, осенью прошлого года в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня. В ответ на решение Литвы разрешить слово "Тайвань" в названии представительства Китай начал оказывать экономическое и дипломатическое давление на Литву, стремясь предотвратить любые попытки Тайваня действовать как независимое государство. Это решение вызвало гнев Пекина - он ограничил отношения с Вильнюсом и стал блокировать литовский экспорт.

В связи с этими действиями Евросоюз в конце января обратился во Всемирную торговую организацию из-за торговой практики Китая.

"Литва четко сказала, что считает такую манипулятивную политику Китая противоречащей нашим демократическим ценностям и вызовом для безопасности, - сказала политик. - Случай Литвы - испытание для всего демократического мира, будем ли мы способны оказать сопротивление экономическому насилию и сдержать Китай от попыток проталкивать вперед свои "красные линии" и использовать насилие как обычный инструмент внешней политики для достижения своих целей".

По ее словам, действия Китая должны получить надлежащий ответ.