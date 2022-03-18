Работник Latvijas valsts meži запечатлел на видео встречу с медведем

"Никогда до этого не видел медведя вживую. Ехал по дороге Силмалу, заметил что-то коричневое. Остановился, хотел снять. Медведь встал на задние лапы, ударил лапой по боку, я услышал рычание. Снял и поехал дальше. Когда ехал минут через 40 обратно, медведь по-прежнему нежился на солнце на опушке", - рассказал работник LVM.

На ухе у медведя была видна красная ушная бирка, или метка. Связавшись с экспертом по медведям института "Силава" Янисом Озолиньшем, предприятие выяснило, что, возможно, это один из прошлогодних медвежат из Валки, которые бродили по округе, однако подтверждение этого можно получить, только проверив данные ДНК или ушной бирки.

Напомним, во вторник, 15 марта, в лесах возле Жигури Балвского края на работника VAS Latvijas valsts meži (LVM) напал медведь.

Потерпевший - сотрудник предприятия - в момент нападения находился на дежурстве. После инцидента его доставили в больницу.

Комментируя произошедшее, председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс пояснил, что охотники заранее предвидели, что такое может произойти.