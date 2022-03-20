Nekā personīga: дома семей Усманова и Ротенберга "спасены" от санкций

Все счета этих компаний в банках Латвии, на данный момент, заморожены.
Также суд запретит в дальнейшем распоряжаться принадлежащей фирме недвижимостью в Риге, на ул. Уриекстес, и 5-этажным офисным зданием компании Ventamonjaks в Вентспилсе, на ул. Дзинтару.
Близкие отношения Мазепина с Путиным коснулись и его сына. Команда Формулы-1 HAAS отказалась от компании Мазепина как спонсора, а Никита Мазепин утратил возможность участвовать в соревнованиях Формулы-1.
Nekā personīga стало известно, что Никита Мазепин в 2015 году приобрел квартиру в Риге, на ул. Элизабетес, площадью в 300 квадратных метров, за 700 тысяч евро.
Поскольку Мазепин-младший включен в список санкций, суд Латвии уже наложил запрет на недвижимость в тихом центре.
3 марта в список санкций Европейского Союза был включен также известный к "барон стали" Алексей Мордашов. Он также 24 февраля участвовал в приеме в Кремле, хотя сказал, что он не имеет никакого отношения к появлению нынешнего геополитического напряжения.
Мордашов - владелец крупнейшего в России производителя стали "Северсталь"
Как и всем уважающим себя миллиардерам, Мордашову принадлежит и частный самолет, и несколько яхт.
Нет сведений о том, перемещается ли свободно яхта Nord, стоимостью в 500 миллионов долларов, по-прежнему у Сейшельских островов, где она была замечена в последний раз. Кроме того, нет информации, где прячется самолет Мордашова Bombardier Global 6000. Однако издание Forbes сообщает, что в Италии заморожена вторая яхта, принадлежащая Мордашову, Lady M. - стоимостью в 27 миллионов долларов.
В Латвии Мордашов является истинным выгодоприобретателем на металлургическом предприятии Severstal Distribution. Около десяти лет назад Мордашова Крестом признания Латвии наградил бывший президент Латвии Андрис Берзиньш.
Капитул Орденов 9 марта забрал эту награду у олигарха.
Новейший доступный годовой отчет показывает, что компания Мордашова Severstal Distribution в Латвии работает с оборотом в 700 миллионов евро, на ней трудятся около 200 рабочих. Прибыль компании в 2020 году составила около 29 миллионов. Ссчета этой компании в латвийских банках сейчас заморожены.
Мордашову также принадлежит туристическая компания TT Baltics, ее собственность также заморожена.
В суд отправлена информация о двух единицах недвижимости, принадлежащих Severstal Distribution. На землю и здания на Бривибас гатве, стоимость которых составляет несколько миллионов евро, наложен запрет. Как и на собственность на ул. Браслас.
В список санкций включен также владелец российского "Альфа-банка" Петр Авен. У внука латышского красного стрелка нет бизнеса в Латвии, зато в 2012 году сомнительным путем получено гражданство Латвии. Чтобы отнять его, необходимо изменить закон. Гораздо оперативнее было с высшей наградой страны - за позорное деяние у Авена отняли Орден трех звезд.
Авен в Латвии занимался благотворительностью - предоставлял деньги музыке, искусству. Год назад фонд Aven Foundation приобрел бывшее здание банка на ул. Кр. Валдемара 19, чтобы создать негосударственный музей латышского и русского искусства. Теперь на эту собственности суд уже применил запрет.