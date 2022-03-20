Вс, 20.03.2022
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Nekā personīga: дома семей Усманова и Ротенберга "спасены" от санкций

Иллюстративное фото ФОТО: Felicija Vērzemniece/TVNET

В связи с санкциями Европейского Союза и США против России, в латвийских банках заморожено более 11 млн евро. Мазепин, Мордашов и другие богачи России являются истинными выгодоприобретателями на предприятиях, которые составляют существенную часть капитала России, находящегося в Латвии. Дружба с Путиным позволила им стать миллиардерами. Латвия заморозила не только большую часть счетов этих компаний, но и наложила запрет на недвижимость, принадлежащую более 40 российским предпринимателям, в нашей стране. Однако передача Nekā Personīga выяснила, что дома некоторых олигархов удалось спасти от санкций.

Российскому миллиардеру и бывшему члену партии Владимира Путина Дмитрию Мазепину запрещено въезжать в страны Европейского Союза, а также в Великобританию. Все его активы, согласно закону о санкциях, должны быть замороженными.

Владелец предприятия по производству минеральных удобрений Uralchem является человеком ближайшего круга Путина. Мазепин поддерживает реализуемые Россией действия и политику, его компании являются существенным источником доходов для государства.

В день, когда Россия начала войну в Украине, Мазепин был среди 37 предпринимателей, которые в Кремле были на аудиенции у президента России Владимира Путина.

Данные Lursoft показывают, что Дмитрий Мазепин является истинным выгодоприобретателем на четырех предприятиях, которые зарегистрированы в Латвии - крупнейший из них - Uralkali Trading, оборот в Латвии в 2020 году составил почти 2 миллиарда евро.

Мазепин также получает прибыль в перегрузочной компании Ventamonjaks, которая частями через другие предприятия записана на имя Яниса Аустриня, зятя Айвара Лембергса.

Еще Мазепину и "Рижском торговому порту", связанному с семьями Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, принадлежит перегрузочная фирма Riga Fertilizer Terminal.

Все счета этих компаний в банках Латвии, на данный момент, заморожены.

Также суд запретит в дальнейшем распоряжаться принадлежащей фирме недвижимостью в Риге, на ул. Уриекстес, и 5-этажным офисным зданием компании Ventamonjaks в Вентспилсе, на ул. Дзинтару.

Близкие отношения Мазепина с Путиным коснулись и его сына. Команда Формулы-1 HAAS отказалась от компании Мазепина как спонсора, а Никита Мазепин утратил возможность участвовать в соревнованиях Формулы-1.

Nekā personīga стало известно, что Никита Мазепин в 2015 году приобрел квартиру в Риге, на ул. Элизабетес, площадью в 300 квадратных метров, за 700 тысяч евро.

Поскольку Мазепин-младший включен в список санкций, суд Латвии уже наложил запрет на недвижимость в тихом центре.

3 марта в список санкций Европейского Союза был включен также известный к "барон стали" Алексей Мордашов. Он также 24 февраля участвовал в приеме в Кремле, хотя сказал, что он не имеет никакого отношения к появлению нынешнего геополитического напряжения.

Мордашов - владелец крупнейшего в России производителя стали "Северсталь"

Как и всем уважающим себя миллиардерам, Мордашову принадлежит и частный самолет, и несколько яхт.

Нет сведений о том, перемещается ли свободно яхта Nord, стоимостью в 500 миллионов долларов, по-прежнему у Сейшельских островов, где она была замечена в последний раз. Кроме того, нет информации, где прячется самолет Мордашова Bombardier Global 6000. Однако издание Forbes сообщает, что в Италии заморожена вторая яхта, принадлежащая Мордашову, Lady M. - стоимостью в 27 миллионов долларов.

В Латвии Мордашов является истинным выгодоприобретателем на металлургическом предприятии Severstal Distribution. Около десяти лет назад Мордашова Крестом признания Латвии наградил бывший президент Латвии Андрис Берзиньш.

Капитул Орденов 9 марта забрал эту награду у олигарха.

Новейший доступный годовой отчет показывает, что компания Мордашова Severstal Distribution в Латвии работает с оборотом в 700 миллионов евро, на ней трудятся около 200 рабочих. Прибыль компании в 2020 году составила около 29 миллионов. Ссчета этой компании в латвийских банках сейчас заморожены.

Мордашову также принадлежит туристическая компания TT Baltics, ее собственность также заморожена.

В суд отправлена информация о двух единицах недвижимости, принадлежащих Severstal Distribution. На землю и здания на Бривибас гатве, стоимость которых составляет несколько миллионов евро, наложен запрет. Как и на собственность на ул. Браслас.

В список санкций включен также владелец российского "Альфа-банка" Петр Авен. У внука латышского красного стрелка нет бизнеса в Латвии, зато в 2012 году сомнительным путем получено гражданство Латвии. Чтобы отнять его, необходимо изменить закон. Гораздо оперативнее было с высшей наградой страны - за позорное деяние у Авена отняли Орден трех звезд.

Авен в Латвии занимался благотворительностью - предоставлял деньги музыке, искусству. Год назад фонд Aven Foundation приобрел бывшее здание банка на ул. Кр. Валдемара 19, чтобы создать негосударственный музей латышского и русского искусства. Теперь на эту собственности суд уже применил запрет.

Фонд Авена давал деньги и врачебным учреждениям, в том числе Мадонской больнице.

В Мадонском крае у Авена есть и личные интересы. Российскому миллиардеру принадлежат огромные территории вокруг большого и малого озер Клаугю

Там пять лет назад был построен эксклюзивный комплекс жилых зданий и домов отдыха, известный под названием "Усадьба Клаугю". Стоимость собственности оценивается в около 11 миллионов евро. Здания оборудовали изысканные дизайнеры, их можно увидеть на домашней странице авторов - российских архитекторов.

Собственность юридически состоит из 30 земельных участков. Владельцем некоторых из них через цепь нескольких латвийских предприятий является зарегистрированная на Кипре компания Abacus (Cyprus) Limited. Выгодоприобретателем Авен указал себя. Латвийские суды всем владениям Авена в Мадонском крае наложили отметку запрета.

Банковские счета компаний, связанных с недвижимостью в Мадонском крае (Klaugmuiža RE, Klauģmuiža и Ezermaļu mežu īpašumi), в настоящее время заморожены, а также наложен запрет на принадлежащие фирмам транспортные средства. Работникам разрешается выплачивать зарплату в прежнем размере и платить налоги, но в дальнейшем поддерживать роскошные здания усадьбы Клаугю и внушительной территории Авену будет затруднительно. Исследователь местного музея Индулис Звиргздиньш предложил в собственности на берегах озера оборудовать реабилитационный центр для украинских военнослужащих.

Наложен и запрет на полет, и запрет на регистрацию и на непосредственно контролируемый Авеном вертолет Bell 429. Он был использован не только для перевозки Авена, но и для коммерческих полетов.

Вместе с Авеном санкции США и ЕС направлены и на другого владельца "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Он попал и в список Великобритании, где Фридман бывал чаще всего. Изданию Bloomberg миллиардер пожаловался, что в месяц ему выделятся лишь 3 тысячи долларов, и необходимо просить у парламент разрешения на трату денег.

В Латвии Фридман кредитовал через зарегистрированную на Кипре фирму небольшие апартаменты в Юрмале, в Майори. Два года назад Фридман вложил в собственность на ул. Эрглю пять миллионов евро. Теперь счета компании Seagull Investments в Латвии заморожены, а продать не удалось большую часть квартир на самом берегу моря.

Однако, никакие запреты не затрагивают виллу семьи особо ценимого Путиным олигарха Алишера Усманова в Юрмале.

На ул. Капу 51 в Меллужи за 4 млн евро приобрела жена миллиардера Ирина Винер и ее сын Антон, о котором российские СМИ пишут, что Усманов усыновил его. На странице Винер в Instagram видны фотографии и видео, которые сделаны на территории собственности семьи Усмановых в Латвии. Министерство юстиции подчеркивает, что фамилии жены и приемных сыновей Усманова не находятся в списках санкций, запрет на эту собственность не распространяется. Необходимы доказательства того, что дом на самом деле используется или управляется санкционированным лицом.

Санкционный список не закрыт, и в международном масштабе рассматриваются, какие еще есть объекты, на которые надо распространить международные санкции и лица, которыми список должен быть дополнен.

Кроме того, никакие запреты по-прежнему не наложены на собственность другого олигарха и друга Путина - Бориса Ротенберга. Роскошная вилла "Сапфиры" недалеко от Балтэзерса, в Ропажском крае, принадлежит предприятию IMNI, которое после аннексии Крыма, опасаясь санкций, Ротенберг переписал на своего сына, Романа. Фирма основана в 2012 году с основным капиталом в размере 700 тысяч евро. Днем позже зафиксировано приобретение дома. 40-летний Ротенберг включен в список санкций США. Он вице-президент "Газпромбанка", ответственный за привлечение клиентов, и вице-президент хоккейного клуба "СКА", недавно назначенный на должность тренера клуба. Роман Ротенберг имеет гражданство Финляндии.

Кроме того, пока нет сведений о том, что Латвия направила бы какие-либо запреты или заморозила счета владельца Transneft, включенному в санкционные списки, Николаю Токареву, которому принадлежит более 35% зарегистрированной в Латвии компании LatRosTrans.

Уже три лица пытались обойти санкции и заявить изменения в Регистре предприятий, чтобы они не считались выгодоприобретателями в конкретных предприятиях. Информацию в настоящее время проверяет Служба государственной безопасности, которая подтвердила расследование, но более детальные комментарии не предоставила.

Не считая вертолета Авена, еще двум воздушным судам, которые сейчас находятся на территории аэропорта "Рига", не разрешается взлетать. Речь идет о самолете Bombardier Романа Абрамовича, находящегося в списке санкций. Он приземлилась у нас на третий день войны, и воздушное судно стоимостью в 60 миллионов долларов планировало лететь в Палангу в Литву.

Самолет не зарегистрирован у нас, а в регистра Люксембурга. Поэтому Латвия не может применить к ней запрет на регистрацию, но может не допустить взлета Bombardier Абрамовича. То же самое относится и к принадлежащему российскому политику Андрею Вавилову самолету Airbus 319. Запрет на взлет обоих частных самолетов уже принят, информацию нам подтвердил руководитель Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцовс

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