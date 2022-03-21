Пн, 21.03.2022
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Казакс: геополитическая нестабильность может уменьшить объем инвестиций в Латвию

Мартиньш Казакс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Геополитическая нестабильность, возникшая после российского вторжения в Украину, может сократить объем частных инвестиций в Латвию, заявил в интервью агентству LETA глава Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Геополитический фон может в некоторых случаях отбить у частного сектора желание инвестировать, так как неопределенность и неуверенность могут быть очень велики. Государству в такие моменты следовало бы действовать быстро. Если частный сектор в какой-то момент отказывается и не намерен использовать, например, строительные мощности, это может продолжать делать государство", - считает он.

В то же время Казакс подчеркнул, что латвийская экономика и страны Балтии в целом находятся в такой же безопасности, как и прежде, поскольку прямых военных угроз странам НАТО в настоящее время нет. Однако вторжение России в Украину может снизить оптимизм инвесторов.

"Инфляция также может увеличить расходы и замедлить инвестиции, но я очень надеюсь, что замедление инвестиций и кредитования будет недолгим", - сказал Казакс.

По его словам, кредитование является "больным вопросом" еще с 2008-2009 годов, и слабое кредитование находит отражение в слабых инвестициях. Поэтому за последние десять лет Латвия отстала и от Эстонии, и от Литвы.

"Глядя на следующий бизнес-цикл, мы больше не можем совершать такие ошибки. Инвестиционная активность должна быть намного выше. Но это вопрос не только банков. Это также вопрос оценки рисков и того, насколько осторожно банки относятся к рискам. Это и вопрос амбиций предприятий. Хотят ли они быть большими только в Латвии или в мире? Я бы призвал быть большими по крайней мере в европейском масштабе. Предприятия не могут оставаться в рамках Латвии, потому что это маленькая экономика с падающей численностью населения, и возможности развития очень ограничены. Давайте смотреть за пределы Латвии! Это, безусловно, потребует больше инвестиций и необходимости брать кредиты", - сказал Казакс.

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