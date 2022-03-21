Казакс: геополитическая нестабильность может уменьшить объем инвестиций в Латвию

"Геополитический фон может в некоторых случаях отбить у частного сектора желание инвестировать, так как неопределенность и неуверенность могут быть очень велики. Государству в такие моменты следовало бы действовать быстро. Если частный сектор в какой-то момент отказывается и не намерен использовать, например, строительные мощности, это может продолжать делать государство", - считает он.

В то же время Казакс подчеркнул, что латвийская экономика и страны Балтии в целом находятся в такой же безопасности, как и прежде, поскольку прямых военных угроз странам НАТО в настоящее время нет. Однако вторжение России в Украину может снизить оптимизм инвесторов.

"Инфляция также может увеличить расходы и замедлить инвестиции, но я очень надеюсь, что замедление инвестиций и кредитования будет недолгим", - сказал Казакс.

По его словам, кредитование является "больным вопросом" еще с 2008-2009 годов, и слабое кредитование находит отражение в слабых инвестициях. Поэтому за последние десять лет Латвия отстала и от Эстонии, и от Литвы.