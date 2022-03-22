Поддержано увеличение финансирования обороны до 2,5% от ВВП в 2025 году

Предусмотрено, что финансирование обороны составит 2,25% ВВП в 2023 году, 2,4% ВВП в 2024 году и 2,5% ВВП в 2025 году в целях укрепления национальной безопасности и ускоренного развития боевых возможностей Национальных вооруженных сил.

Согласно информационному отчету Министерства финансов, запланированное финансирование будет направлено на усиление существующих возможностей Национальных вооруженных сил и ускорение развития определенных возможностей, в частности, обеспечение логистики и снабжения, внедрение беспилотных систем, систем противовоздушной обороны среднего действия, механизацию сухопутных сил и др.

Дополнительное финансирование также позволит достичь целей по привлечению личного состава для Национальных вооруженных сил.

Министерству обороны поручено подготовить и внести в Кабинет министров соответствующие поправки к закону о финансировании государственной обороны.

Министерству обороны также поручено представить в Минфин информацию о распределении увеличения расходов в 2023, 2024 и 2025 годах по конкретным мероприятиям и бюджетным программам/подпрограммам вместе с детальной сметой расходов.

Правительство установило, что в ряде министерств нужны дополнительные штатные места для усиления мер внутренней безопасности, связанных с крупномасштабной военной агрессией России против Украины и растущими геополитическими рисками, при этом общее количество штатных мест в госуправлении не увеличится.

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