Спикер Сейма Мурниеце посетила охваченный войной Киев и встретилась с Зеленским

В свою очередь в Офисе президента Украины сообщили, что председатели парламентов стран Балтии встретились и с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что Зеленский в ходе встречи говорил на украинском языке.

Глава Украинского государства отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за российского вторжения.

"С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят", – сказал Владимир Зеленский.

"Высшее доверие у народа Украины – к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине", – добавил он.

ФОТО: https://president.gov.ua

Зеленский высоко оценил подписание сегодня в Киеве совместного заявления глав парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в поддержку Украины.

"Мы рады всем тем законодательным инициативам, которые вы проговариваете и делаете в поддержку Украины в своих парламентах, а также на международной арене. Также одними из первых очень помогли с оружием", – отметил он.

Глава государства проинформировал глав парламентов Литвы, Латвии и Эстонии о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру. Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах.

Как отметил Президент, для эффективной защиты граждан, в частности мирного населения, Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетов и бронетехники.

Военная и финансовая помощь стран Балтии и других государств-партнеров для Украины сегодня жизненно важна, отметил Владимир Зеленский.

Он также отметил важность дальнейшего ужесточения санкций против России, в частности введение полного эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключение от системы SWIFT всех российских банков. Это лишит российскую военную машину финансирования и заставит Москву искать мир.

Президент выразил благодарность Литве, Латвии и Эстонии за активную поддержку ускоренного движения нашего государства к членству в Европейском Союзе. Он отметил, что, учитывая, как Украина отстаивает европейские ценности в войне с Россией, наше государство заслуживает ускоренной процедуры вступления в ЕС.

ФОТО: https://president.gov.ua

"Мы, председатели парламентов стран Балтии, были здесь, чтобы выразить солидарность с Украиной. Подтверждаю нашу любовь и восхищение президенту Украины, правительству и парламенту, всему украинскому народу во время борьбы за свободу и демократию в Украине", - сообщила после встречи в Twitter Мурниеце.

"Благодарю правительства Литвы, Латвии и Эстонии от имени нашего правительства. Я благодарен каждому гражданину этих стран за прием украинцев и за всю поддержку украинцев. Остановим агрессора вместе!", - написал в Twitter премьер Украины Руслан Стефанчук.