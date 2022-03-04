Пт, 4.03.2022
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С полок магазинов внезапно пропала соль. Комментарий Maxima и Rimi

Соль ФОТО: Shutterstock

В последние дни жителей Латвии интересуют не только события в Украине, но и более насущные вопросы. Например, куда с полок магазина подевалась соль или, например, гречка. И пока одни обсуждают проблему нехватки соли в соцсетях, а другие бегают по небольшим магазинам в надежде "урвать" остатки запасов, RUS TVNET обратился в торговую сеть Maxima и выяснил, куда же пропал столь неожиданно ценный продукт и когда он вернется на полки.

Как рассказала RUS TVNET представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, ситуация в Украине повлияла и на закупочные привычки жителей Латвии. Если точнее, то немного изменилось содержимое корзины покупок.

"Как обычно, больше покупают продукты, у которых более долгий срок хранения, например, макароны, гречку, каши, консервы, сахар, соль,

виден и повышенный спрос на товары украинского производства, что связано с тем, что люди очень хотят поддержать Украину и ее народ",

- рассказала Дупате-Угуле, отметив, что отдельные товары на короткий срок могут пропасть с полок магазинов из-за повышенного спроса, однако торговая сеть интенсивно работает, чтобы уже в ближайшее время товары вернулись на полки.

А что с солью?

По словам Дупате-Угуле, сейчас на грубую соль наблюдается особо повышенный спрос, в отдельных магазинах ее раскупили быстрее чем обычно, но в ближайшее время продукт будет поставлен из складских запасов Maxima. Кроме того, торговая сеть осуществляет новые закупки у украинских поставщиков.

"Если же произойдет обрыв поставок из Украины, беспокоиться по поводу нехватки соли оснований нет, так как в магазинах Maxima доступны различные виды соли, поставку которых обеспечивают несколько поставщиков как из Евросоюза, так и из Пакистана, в связи с чем доступны и различные альтернативы продукта.

Грубая соль будет поставлена уже в ближайшее время, так как спрос был больше обычного",

- рассказала RUS TVNET представитель торговой сети.

RUS TVNET удалось получить короткий комментарий и от торговой сети Rimi.

Там также указали, что для тревоги по поводу нехватки соли оснований нет.

"В данный момент ни один из наших поставщиков соли не информировал, что были бы проблемы с выполнением заказа, запасы достаточны, в ближайшее время будут обеспечены поставки в магазины",

- сообщили представители торговой сети.

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