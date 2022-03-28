В Ауце на десятки процентов повысят стоимость части коммунальных услуг

Представленный в Комиссию по регулированию общественных услуг план предусматривает, что с 1 августа тариф на водоснабжение в Ауце, Бенской волости, Ильской волости, Лиелауцской волости, Укрской волости, Вецауцской волости и Витиньской волости Добельского края составит 1,32 евро за кубический метр. Текущий тариф составляет 0,86 евро за кубический метр, таким образом, прирост составит 38%.

Тариф на канализацию вырастет еще больше - с нынешних 1,19 евро за кубометр до 2,21 евро, т. е. на 67%.

Предлагаемый тариф может вступить в силу с 1 августа.

В компании поясняют, что изменения действующего тарифа связаны с привлечением инвестиций, резким ростом цен на электроэнергию и топливо.

По информации Firmas.lv, оборот предприятия в 2020 году снизился на 4% - до 1,37 млн евро, а убытки составили 28 797 евро. Данные за 2021 год пока не поданы.