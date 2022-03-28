В Латвии подешевело электричество

Такой же была цена на электроэнергию в Литве, где она также снизилась на 10%, а в Эстонии тем временем наблюдалось увеличение на 5% - там цена электроэнергии достигла 145,83 евро за МВт/ч.

На прошлой неделе цена электроэнергии в системе Nord Pool выросла на 7% - до 136,47 евро за МВт/ч.

Почему?

Увеличение в системе Nord Pool в основном было вызвано высокой волатильностью энергетического рынка, к тому же выработка ветряных электростанций в странах Северной Европы снизилась на 1%. При этом выработка ветряных электростанций в странах Балтии увеличилась на 89% по сравнению с предыдущей неделей, а более теплая погода сократила потребление электроэнергии на 4%, что в совокупности привело к умеренному снижению цен в Балтийском регионе.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе снизилось до 8146 гигаватт/часов (ГВт/ч), а производство - до 8913 ГВт/ч.

По сравнению с предыдущей неделей общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4% - до 547 ГВт/ч. В Латвии всего было потреблено 138 ГВт/ч электроэнергии, что на 3% меньше, чем неделей ранее, тогда как в Эстонии потребление электроэнергии снизилось на 3% до 162 ГВт/ч, а в Литве - на 5% до 247 ГВт/ч.

Общий объем произведенной странами Балтии электроэнергии снизился на 2% - до 316 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии увеличилась на 9% до 87 ГВт/ч, в то время как в Эстонии производство упало на 9% до 138 ГВт/ч, а в Литве был произведен 91 ГВт/ч электроэнергии, что на 1% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе объем выработки по сравнению с потреблением в Латвии составил 63%, в Эстонии - 85%, в Литве - 37%. Страны Балтии произвели 58% электроэнергии, необходимой в регионе.