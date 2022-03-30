Что будет с Латвией? Центробанк повысил прогноз инфляции и понизил - прироста ВВП

Почему?

Повышение прогноза связано с ростом мировых цен на энергоресурсы и продукты питания, который усилился с началом войны на Украине, пояснил Руткасте.

При этом среднегодовой прогноз инфляции на 2024 год сохранен на уровне 2,1%. Он отражает снижение цен на энергоресурсы, которые тем не менее будут выше, чем в предыдущие годы.

Руткасте отметил, что война на Украине усиливает рост цен и негативно влияет на покупательную способность населения Латвии.

Более высокая инфляция почти во всех группах товаров, особенно топлива, газа, тепла, электричества, продуктов питания, означает, что каждый сможет купить меньше за ту же сумму денег, сказал Руткасте.

Он отметил, что государственная помощь помогает пережить рост цен.

В условиях дальнейшего роста цен будет оставаться актуальной адресная государственная поддержка малообеспеченных слоев населения.

Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоресурсы в 2022 году составит 4,1% по сравнению с прогнозируемыми ранее 3,1%, в 2023 году - 3,5% по сравнению с прогнозируемыми ранее 2,6%, а в 2024 году - 3,7% вместо ранее прогнозируемых 2,3%.

Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот год до 1,8%

Банк Латвии снизил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот год с 4,2% до 1,8%, сообщил Руткасте.

Также Банк Латвии снизил прогноз роста экономики Латвии в 2023 году с прогнозируемых в декабре прошлого года 4% до 3,2%. В свою очередь в 2024 году прирост ВВП Банк Латвии прогнозирует в размере 4,1% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,3%.

Как отметил Руткасте, новейшие прогнозы в основном являются отражением макроэкономических тенденций и разработаны в условиях повышенной неопределенности.

Спад экономической активности вследствие войны в этом году может быть больше, если военные действия не прекратятся или же будут расширены санкции, сказал эксперт Банка Латвии.

То, какими будут последствия прекращения торговли со странами-агрессорами, Банк Латвии может спрогнозировать достаточно точно, но прогнозы влияния возможной нехватки сырья и ухудшения настроений в экономике менее точны, и в случае неблагоприятной ситуации это может затронуть и производство, и потребление, и инвестиции.

Руткасте отметил, что эти факторы могут привести к большему спаду активности экономики в этом году и отодвинуть возобновление роста на более поздний срок. Неблагоприятное влияние военных действий также будет поддерживать более высокие цены на ресурсы и инфляцию.

По прогнозам Банка Латвии, брутто-зарплаты в Латвии в 2022 году вырастут на 9,7% по сравнению с прогнозируемыми в декабре 7,5%, в 2023 году - на 6,4% по сравнению с ранее прогнозируемыми 6,1%, а в 2024 году - на 5,7% по сравнению с ранее прогнозируемыми 5,9%.

Банк Латвии прогнозирует, что дефицит бюджета в 2022 году составит 5,9% от ВВП по сравнению с прогнозируемыми в декабре 4,1%, в 2023 году - 1,8% от ВВП по сравнению с прогнозируемыми в декабре 1,3%, в 2024 году - 1,1% от ВВП по сравнению с прогнозируемыми в декабре 0,4%.