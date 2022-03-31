Линкайтс : Latvijas dzelzceļš может уволить еще 600 работников
Из-за сокращения грузов могут быть уволены еще около 600 сотрудников ГАО Latvijas dzelzceļš, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс в телепередаче "Утренняя панорама".
Из-за сокращения грузов могут быть уволены еще около 600 сотрудников ГАО Latvijas dzelzceļš, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс в телепередаче "Утренняя панорама".
По первоначальным прикидкам, могут быть уволены еще 600 работников, сказал министр, добавив, что Latvijas dzelzceļš поручено подготовить пессимистичный и оптимистичный сценарии развития и соответствующие программы действий. Конкретный план действий может быть известен в мае.
Линкайтс указал, что полностью заменить российские и белорусские грузы на железнодорожном транспорте не удастся, но ведется работа по замещению их грузами других стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Китай.
Министр также сообщил, что в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года рост грузооборота может составить до 30%, что связано со стремлением грузовладельцев как можно скорее вывезти грузы из России.
С осени прошлого года через Латвию активно перевозятся угольные грузы из Казахстана, кроме того, Казахстан заявил, что грузы, перевозимые через Санкт-Петербург, будут перенаправлены на Латвию.
В 2021 году количество работников Latvijas dzelzceļš уже уменьшилось почти на 1400 человек.
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