Чт, 31.03.2022
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Людмила Нацлишвили, беженка из Киева

Линкайтс : Latvijas dzelzceļš может уволить еще 600 работников

Железная дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Photosounds/Shutterstock.com

Из-за сокращения грузов могут быть уволены еще около 600 сотрудников ГАО Latvijas dzelzceļš, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс в телепередаче "Утренняя панорама".

По первоначальным прикидкам, могут быть уволены еще 600 работников, сказал министр, добавив, что Latvijas dzelzceļš поручено подготовить пессимистичный и оптимистичный сценарии развития и соответствующие программы действий. Конкретный план действий может быть известен в мае.

Линкайтс указал, что полностью заменить российские и белорусские грузы на железнодорожном транспорте не удастся, но ведется работа по замещению их грузами других стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Китай.

Министр также сообщил, что в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года рост грузооборота может составить до 30%, что связано со стремлением грузовладельцев как можно скорее вывезти грузы из России.

"Когда эта инерция закончится, мы надеемся сохранить транзитные грузы, которые могли бы поступать из Казахстана, Узбекистана", - сказал министр.

С осени прошлого года через Латвию активно перевозятся угольные грузы из Казахстана, кроме того, Казахстан заявил, что грузы, перевозимые через Санкт-Петербург, будут перенаправлены на Латвию.

"Первые такие грузы должны быть в Латвии после 10 апреля. Тогда мы увидим, выполняются ли все достигнутые договоренности", - сказал Линкайтс.

В 2021 году количество работников Latvijas dzelzceļš уже уменьшилось почти на 1400 человек.

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