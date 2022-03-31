Линкайтс : Latvijas dzelzceļš может уволить еще 600 работников

По первоначальным прикидкам, могут быть уволены еще 600 работников, сказал министр, добавив, что Latvijas dzelzceļš поручено подготовить пессимистичный и оптимистичный сценарии развития и соответствующие программы действий. Конкретный план действий может быть известен в мае.

Линкайтс указал, что полностью заменить российские и белорусские грузы на железнодорожном транспорте не удастся, но ведется работа по замещению их грузами других стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Китай.

Министр также сообщил, что в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года рост грузооборота может составить до 30%, что связано со стремлением грузовладельцев как можно скорее вывезти грузы из России.

"Когда эта инерция закончится, мы надеемся сохранить транзитные грузы, которые могли бы поступать из Казахстана, Узбекистана", - сказал министр.

С осени прошлого года через Латвию активно перевозятся угольные грузы из Казахстана, кроме того, Казахстан заявил, что грузы, перевозимые через Санкт-Петербург, будут перенаправлены на Латвию.

"Первые такие грузы должны быть в Латвии после 10 апреля. Тогда мы увидим, выполняются ли все достигнутые договоренности", - сказал Линкайтс.

В 2021 году количество работников Latvijas dzelzceļš уже уменьшилось почти на 1400 человек.