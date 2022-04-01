Ринкевич: Россия деструктивна. Пора реформировать Совет безопасности ООН

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, сегодня в Таллине министр принимал участие в международной конференции "Малые государства в Совете безопасности ООН - работа во имя мира ради преодоления войны".

Выступая на панели о влиянии малых стран в эпоху соперничества великих держав, Ринкевич подчеркнул важность многосторонней дипломатии в реализации внешнеполитических усилий малых стран.

Министр отметил, что малые страны могут влиять на работу Совета безопасности ООН, обеспечивая рассмотрение своих тематических приоритетов и региональных угроз безопасности. Они могут быть опытными переговорщиками и предлагать компромиссы по сложным вопросам.

Чтобы защитить международный порядок, основанный на верховенстве права, демократических ценностях и участвовать в решении вопросов глобального мира и безопасности, Латвия впервые будет кандидатом в Совет безопасности ООН в 2025 году.

Совет состоит из пяти постоянных членов - Великобритании, США, Франции, России и Китая, а также десяти государств-членов, избираемых на двухлетний срок. Эстония была членом Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах.