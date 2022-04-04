В Таллинне беженцев расселят на паром Tallink. Почему это касается Латвии?

Руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару пояснил, что в связи с началом туристического сезона, отели заранее забронированы, поэтому необходимо переселение военных беженцев.

"Так как у отелей больше нет возможности заселять всех людей на 30-дневный срок, мы ищем для них возможности постоянного жилья, а также будем использовать для временного расселения пассажирское судно", - поделился Валдару.

Департамента социального страхования заключит договор с компанией Tallink для того, чтобы начиная с 7 апреля для временного расселения людей можно было использовать пассажирское судно MS Isabelle. Оно вмещает 2100 человек и постоянно стоит в порту, что означает то, что людям будет проще решать свои повседневные жизненные вопросы, например ходатайствовать о получении временной защиты или встать на учет в Кассе по безработице.

Tallink в этом году не возобновит рейсы по маршруту Рига - Стокгольм

Из-за договора между AS Tallink Grupp и Управлением социального страхования Эстонии о аренде судна Isabelle, в этом году компания не возобновит паромные рейсы по маршруту Рига - Стокгольм, говорится в сообщении компании для таллиннской биржи Nasdaq.

Судно будет арендовано эстонскими властями с 7 апреля на четыре месяца с возможностью продления на два месяца, а затем еще на два месяца.

"Аренда судна означает, что, вопреки первоначальным планам, компания не возобновит движение по маршруту Рига - Стокгольм в 2022 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Tallink изначально планировал возобновить паромное сообщение из Риги в Стокгольм с 6 апреля, а во второй половине марта компания объявила о том, что по причине низкого интереса пассажиров, из-за геополитической неопределенности и значительного роста цен на топливо возобновление паромного сообщения на данном маршруте переносится на 3 июня.

Маршрут Рига - Стокгольм был приостановлен на два года из-за пандемии Covid-19.

Tallink Grupp осуществляет паромные перевозки в Балтийском море под брендами Tallink и Silja Line. Акции компании котируются в официальном списке Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежит 40% Tallink Grupp.