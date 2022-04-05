На языковые курсы для украинских беженцев выделят 3 миллиона евро

По данным Министерства внутренних дел, до 23 марта 2022 года в муниципальные комиссии гражданской обороны в Латвии обратились 12 207 жителей Украины, из них 60%, или 7 325 составляют взрослые.

Как рассказали в Министерстве культуры,

проекты по обучению граждан третьих стран латышскому языку планировались на 2019-2021 годы исходя из прогнозов миграционных потоков.

Эти проекты реализуют различные организации, Агентство латышского языка и Даугавпилсский университет. Реализация проектов завершится 30 сентября 2022 года, но их финансирование и объем недостаточны для обучения языку украинских беженцев.

Жители Украины, подавшие прошение о предоставлении убежища, могут учить латышский язык в рамках проекта, финансируемого Фондом убежища, миграции и интеграции, который реализует организация "Убежище "Надежный дом"" до 31 декабря.

Министерство культуры пришло к выводу, что на обучение одного человека требуется не менее 120 часов.

Средняя стоимость курса латышского языка составляет 413 евро, включая все сопутствующие расходы. В Министерстве культуры заявили, что с учетом реальной ситуации необходимо обеспечить дополнительное бесплатное жителей Украины.

Программа будет реализована во всех регионах Латвии.