Когда могут возобновить паромный маршрут Рига - Стокгольм?

"Есть ощущение, что спустя два года возвращаюсь домой. Так как проработала долго - с 2014 по 2020 год, и теперь я дома", - говорит сотрудница инфоцентра парома Isabelle Монта Леясбуда.

Латвийский флаг развевается в Таллиннском порту, но в этом году Isabelle в морские путешествия из Риги в Стокгольм не отправится.

Вместо этого команда из 70 человек, половина из которых из Латвии, будет поддерживать украинских беженцев, так как теперь паром стал для них гостиницей.

Во время Covid-19 круизы остановили. 6 апреля был запланирован первый рейс в Стокгольм, однако затем его перенесли на начало июня. Пока на этой неделе предприятие не сообщило, что рейсов не будет вообще. Во вторник паром Isabelle, более 15 лет являвшийся неотъемлемой частью пейзажа Риги, покинул порт.

"Маршруту Рига - Стокгольм уже 16 лет, и мы отменяем его с тяжелым сердцем. Но сейчас, глядя на количество пассажиров, неясности с путешествиями и особенно в связи с войной в Украине и геополитической ситуацией, видя к тому же возрастающие цены на топливо... Сложив все это вместе, мы не видим возможности осуществлять этот маршрут, так как мы не можем делать это удачно", - пояснила представитель Tallink Катри Линка.

2500 пассажиров уже приобрели билеты на круиз Рига - Стокгольм. Сейчас предприятие связывается с каждым, чтобы вернуть деньги или изменить порт отправки.

"Знаю, что другие пытаются связаться с нами, но не могут. Я очень извиняюсь за это! Мы всем предложим альтернативы. Можно будет отправиться по другим маршрутам Tallink, отправиться в Стокгольм или в Хельсинки из Таллинна, можно будет вернуть деньги", - сказала Линка.

Tallink подтвердил LTV, что в этом году паромное сообщение со Стокгольмом возобновлено не будет, но есть надежда, что паромы снова начнут курсировать в 2023 году.

"У нас очень важный маршрут, мы так много лет его создавали и мы не хотим его терять. И у нас очень доверяющие клиенты как в Латвии, так и в Швеции, и мы хотим предложить легкую возможность путешествия между странами. И мы попытаемся это возобновить", - сказала Линка.