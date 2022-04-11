Министерство экономики предложит отказаться от российского газа с 2023 года

Министр отметил, что коалиция уже сообщила о движении к отказу от российского газа. Министерство экономики предложит партиям отказаться от поставок газа из России к 1 января 2023 года вместе с Финляндией и Эстонией, потому что тогданачнет работу эстонский терминал сжиженного газа в Палдиски.

Витенбергс признал, что Латвия присоединится к проекту газового терминала в Палдиски, так как пока это единственная возможность начать поставки сжиженного газа уже осенью этого года.

Эстония предлагает, при вступлении в проект, покрывать расходы пропорционально использованию газа. В случае Латвии это будет примерно треть всех расходов, но в проекте еще много аспектов, которые требуют уточнения, поэтому точные суммы пока не называются.

Параллельно Министерство экономики предложит развивать проект терминала сжиженного газа и в Латвии. Конкретно, какой именно терминал, будет развит министр не сказал, указав, что проектов несколько - как минимум три предложения от предпринимателей, один из которых терминал в Скулте. Латвии проект может обойтись примерно в 100 миллионов евро.

Во время недавнего визита в США Латвия не только говорила о проектах терминала, но и искала долгосрочных партнеров по поставкам сжиженного газа для Latvenergo. Сотрудничество предложили шесть компаний, и в ближайшее время будут подписаны контракты.

На вопрос о стоимости поставок газа, Витенбергс не ответил конкретно. По его словам, точные договоренности - вопрос времени, но он надеется, что цены будут конкурентоспособными, особенно сейчас, когда растут цены на все энергоносители.