Меньше пластика: в Maxima предложили альтернативу пакетикам для овощей и таре для салатов

"Продуманное использование ресурсов и внедрение устойчивых решений — это способ, которым мы можем помочь природе и вместе создавать ответственное будущее, уменьшая свой экологический след. Maxima Latvija уже давно реализует в своей деятельности дружественные для окружающей среды инициативы и еще в 2008 году первой среди компаний розничной торговли полностью отказалась от бесплатных больших пластиковых пакетов. Мы видим, что эти инициативы ценят и наши клиенты, которые все больше стремятся к более экологичным решениям в магазинах.

Осознавая ответственность предпринимателей в формировании покупательских привычек, мы целенаправленно расширяем возможности выбора для наших клиентов. Именно поэтому мы внедрили бумажные пакеты в отделы фруктов и овощей в качестве альтернативы пластиковым пакетам в магазинах большого формата",

- подчеркивает Эвия Гринберга, директор по торговле Maxima Latvija.

ФОТО: Maxima

Дополнительно к новой инициативе в магазинах, Maxima Latvija также предлагает своим клиентам другие дружественные для природы решения по доставке покупок домой. Одним из самых популярных видов упаковки являются большие бумажные пакеты для покупок, которые очень востребованы покупателями - люди выбирают их гораздо чаще, и спрос на них, например, в феврале этого года вырос вдвое по сравнению с февралем прошлого года.

Помимо экологичных пакетов, клиентам магазинов Maxima доступны многоразовые пакеты для фруктов и овощей, а также многоразовые сумки для покупок из перерабатываемого материала.

Также в крупнейших магазинах Maxima клиенты могут покупать готовые кулинарные изделия на развес в собственную тару, например, салаты.