Даниэль Павлютс за год заработал 71 000 евро

Пост министра он занял в самом начале 2021 года, и в качестве депутата Сейма заработал 709 евро, а как министр - 70 377 евро. Он получил также пособия и другие доходы на общую сумму 7 528 евро.

В конце прошлого года сбережения министра в различных финансовых учреждениях составляли 3525 евро и 553 долларов США. Годом ранее сбережения составляли около 7 345 евро. Крупнейшие сбережения у Павлютса в АО "Swedbank".

Павлютс владеет акциями ООО "Zeno Consulting", номинальная стоимость которых составляет 2844 евро. Он также владеет двумя квартирами в Риге и земельным участком в Огре, четырехместной весельной лодкой 1985 года выпуска и имеет в своем распоряжении автомобиль "Hyundai Ioniq" 2019 года выпуска.

В прошлом году министр купил недвижимость на 10 000 евро и был созаемщиком ипотечного кредита на 175 000 евро, взятого его супругой.