ReTV: Резекне переходит с самого дешевого отопления на одно из самых дорогих в стране

80% необходимой теплоэнергии в Резекне получают за счет нагрева природного газа. Жители Резекне еще не заметили резкого роста цен на газ в своих счетах за отопление. Это изменится в следующем месяце. Алдис Межалс, член правления Rēzeknes siltumtīkli, сказал:

"Мы подписали договор с Latvijas Gāze на поставку природного газа сейчас, в новый период. Его цена в 10 раз выше, чем раньше".

Предполагается, что после этой закупки тариф на тепло вырастет с нынешних 30 евро за мегаватт-час до 198 евро за мегаватт-час. Резекненская городская дума предложила хотя бы на время избежать этого роста, отключив отопление на летний период в большей части города.

"Таким образом, мы можем предложить тариф 96. Компания рассчитала его от нашего имени, мы настояли на том, чтобы подать второй тариф как один из вариантов.

Я думаю, что регулятор должен быть гибким в этой конкретной ситуации", - говорит Александр Барташевич, председатель Резекненской городской думы.

"Получили сегодня новую заявление, коллеги еще смотрят, прокомментировать подход, по которому тариф рассчитывается, я не смогу. Коммерсант сам рассчитывает тариф, публикует его. Регулятор в течение 21 дня проверяет правильность расчета", - говорит исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг SPRK Янис Микелсонс.

При отключении отопления жители должны отказаться от горячей воды. Городской совет предлагает горожанам высказать свое мнение в опросе. Мнения жителей Резекне, к которым обратилось ReTV, разделились.

"Лучше платить больше. Горячая вода нужна", - подчеркивает Артем из Резекне.

"Я бы с радостью отказалась от горячей воды, от отопления. Я не готова столько платить, у меня нет такой возможности. Очень жаль, что наш город не смог придумать, как уменьшить счета", - говорит Эвелина из Резекне.

Председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич поясняет, что он также ожидает помощи от государства - механизмы поддержки, введенные в январе на четырехмесячный период, должны быть продолжены.

В Минэкономики отвечают, что это не планируется, потому что отопительный сезон заканчивается в апреле.

В то же время есть надежда, что ситуация в Резекне улучшится после Нового года, когда заработает новая котельная на щепе, которую после Пасхи начнет строить частный поставщик теплоэнергии. Это будет первое сотрудничество Rēzeknes siltumtīkli с коммерсантом для обеспечения теплоснабжения, благодаря чему зависимость города от природного газа снизится до 50%.