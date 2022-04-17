Эксперты: Осенью из-за войны с Россией тарифы на газ вырастут вдвое
Правительство приняло решение не покупать российский газ с 2023 года. Для реализации этого плана необходимо выполнение ряда существенных условий, сообщает передача Nekā personīga.
Правительство приняло решение не покупать российский газ с 2023 года. Для реализации этого плана необходимо выполнение ряда существенных условий, сообщает передача Nekā personīga.
Подготовка к следующему отопительному сезону уже идет полным ходом. Есть большие опасения по поводу того, будет ли у нас вообще достаточно газа. С первого апреля газ с востока больше не поступает, Латвия сжигает запасы, накопленные в Инчукалнсе, и поставляет газ с Клайпедского терминала.
Об этом заявил Айгарс Калвитис: "Он будет в два раза больше, чем сейчас. Как минимум в два раза больше, но не в три-четыре раза больше".
Таким образом цены в следующем отопительном сезоне вырастут как для тех, кто отапливает свои дома газом, так и для городов, где газ используется для центрального отопления. Резекне уже объявила, что тариф на отопление в городе вырастет в четыре раза.
Чтобы ослабить военный потенциал России в Украине, Латвия также должна как можно скорее отказаться от газа своего соседа. На данном этапе неясно, насколько хорошо это будет достигнуто. Известно только одно - следующий отопительный сезон будет очень и очень дорогим.
Газ является второй основной статьей бюджета России после нефти. В прошлом году Латвия выплатила России около 340 миллионов. Огромные деньги европейских стран позволяли России наращивать резервы и готовить армию в течение многих лет.
Несмотря на предупреждения стран Балтии и Польши об агрессивных намерениях, Европа видела в России выгодного делового партнера и продолжала торговать. Только после вторжения в Украину Западная Европа поняла, что деньги, выплаченные Кремлю, шли на финансирование войны.
Латвия может быть полностью отключена от российских газопроводов только в следующем году. Для этого надо построить хотя бы один терминал сжиженного газа на Балтике и как-то пережить очередной отопительный сезон.
Говоря об участии Латвии в строительстве терминала для сжиженного газа в городке Палдиски (Эстония), министр экономики Янис Витенбергс сказал: "Этот проект все еще находится в зачаточном состоянии. Были публичные новости о таком совместном проекте, и нас пригласили к участию, в настоящее время мы обсуждаем наилучшее возможное сотрудничество".
Следует напомнить, что на этой неделе правительство Латвии решило, что терминал должен быть построен и в Латвии. Минэкономики еще не оценило, кто и где будет его строить. Латвия надеется, что через два года терминал будет готов, и тогда он сможет конкурировать как с Литвой, так и с Эстонией. Потому что технология будет дешевле, а Инчукалнское хранилище будет ближе.
Председатель комитета Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Кришьянис Фелдманис заметил, что: "Проект Скулте примерно в два раза выгоднее, чем Клайпеда, Палдиски и даже выгоднее, чем возможный рижский проект".
Большим преимуществом Латвии является Инчукалнское газохранилище. Его мощность в два раза превышает годовое потребление страны.
Это позволяет трейдерам покупать газ, когда он дешевле, и продавать его, когда цена выросла. Хранилище работает по рыночным принципам - газ может хранить там любой торговец, который продает его в страны Балтии и Финляндию, а вскоре и в Польшу. В настоящее время он заполнен на треть. Там хранится 7 тераватт газа. Только половина принадлежит латвийским компаниям. Ожидается, что с отказом от российского газа потребность в хранилищах будет огромной".
Правительство обсуждает и меры возможной поддержки населения. Так Янис Витенбергс сказал, что: "Министерство благосостояния представило свое комплексное предложение, которое могло бы стать поддержкой для тех домохозяйств, у которых могут возникнуть самые большие проблемы с оплатой счетов".
В ответ на это министр благосостояния Гатис Эглитис уточнил: "Что касается пенсионеров, мы предложим более быструю индексацию пенсий с 1 сентября. Далее идет ряд мер, которые будут направлены на поддержку людей с инвалидностью 1 и 2 группы. Есть и ряд других мер — повышение минимальной заработной платы, транспортные субсидии для инвалидов, которые выплачиваются два раза в год. Вероятно, на следующей неделе в коалиции будет согласование, о каких из этих мер мы можем договориться уже сейчас, и в основном они будут начинаться постепенно с 1 мая до следующего отопительного сезона, потому что нам, вероятно, понадобятся новые инструменты поддержки к отопительному сезону".
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