Эксперты: Осенью из-за войны с Россией тарифы на газ вырастут вдвое

Газ является второй основной статьей бюджета России после нефти. В прошлом году Латвия выплатила России около 340 миллионов. Огромные деньги европейских стран позволяли России наращивать резервы и готовить армию в течение многих лет.

Несмотря на предупреждения стран Балтии и Польши об агрессивных намерениях, Европа видела в России выгодного делового партнера и продолжала торговать. Только после вторжения в Украину Западная Европа поняла, что деньги, выплаченные Кремлю, шли на финансирование войны.

Латвия может быть полностью отключена от российских газопроводов только в следующем году. Для этого надо построить хотя бы один терминал сжиженного газа на Балтике и как-то пережить очередной отопительный сезон.

Говоря об участии Латвии в строительстве терминала для сжиженного газа в городке Палдиски (Эстония), министр экономики Янис Витенбергс сказал: "Этот проект все еще находится в зачаточном состоянии. Были публичные новости о таком совместном проекте, и нас пригласили к участию, в настоящее время мы обсуждаем наилучшее возможное сотрудничество".

Следует напомнить, что на этой неделе правительство Латвии решило, что терминал должен быть построен и в Латвии. Минэкономики еще не оценило, кто и где будет его строить. Латвия надеется, что через два года терминал будет готов, и тогда он сможет конкурировать как с Литвой, так и с Эстонией. Потому что технология будет дешевле, а Инчукалнское хранилище будет ближе.

Председатель комитета Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Кришьянис Фелдманис заметил, что: "Проект Скулте примерно в два раза выгоднее, чем Клайпеда, Палдиски и даже выгоднее, чем возможный рижский проект".

Большим преимуществом Латвии является Инчукалнское газохранилище. Его мощность в два раза превышает годовое потребление страны.

Это позволяет трейдерам покупать газ, когда он дешевле, и продавать его, когда цена выросла. Хранилище работает по рыночным принципам - газ может хранить там любой торговец, который продает его в страны Балтии и Финляндию, а вскоре и в Польшу. В настоящее время он заполнен на треть. Там хранится 7 тераватт газа. Только половина принадлежит латвийским компаниям. Ожидается, что с отказом от российского газа потребность в хранилищах будет огромной".

Правительство обсуждает и меры возможной поддержки населения. Так Янис Витенбергс сказал, что: "Министерство благосостояния представило свое комплексное предложение, которое могло бы стать поддержкой для тех домохозяйств, у которых могут возникнуть самые большие проблемы с оплатой счетов".

В ответ на это министр благосостояния Гатис Эглитис уточнил: "Что касается пенсионеров, мы предложим более быструю индексацию пенсий с 1 сентября. Далее идет ряд мер, которые будут направлены на поддержку людей с инвалидностью 1 и 2 группы. Есть и ряд других мер — повышение минимальной заработной платы, транспортные субсидии для инвалидов, которые выплачиваются два раза в год. Вероятно, на следующей неделе в коалиции будет согласование, о каких из этих мер мы можем договориться уже сейчас, и в основном они будут начинаться постепенно с 1 мая до следующего отопительного сезона, потому что нам, вероятно, понадобятся новые инструменты поддержки к отопительному сезону".