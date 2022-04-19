Россия отказалась инициировать международное расследование убийств в Буче

По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, Россия сомневается в объективности такого расследования.

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию", - заявил он.

Российские военнослужащие убили в Бучи сотни мирных жителей. При этом Россия настойчиво отвергает свою ответственность в массовых убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области.

Галерея: Война в Украине

Международные СМИ, проанализировав снимки со спутников и другие доказательства, пришли к выводу, что зверства в Буче и других жилых местах под Киевом были совершены во время, когда территории находились под контролем российской армии.

Россия также обвинила Украину в организации этой резни с целью дискредитации вооруженных сил России. Также Россия утверждала, что события в Буче - инсценировка.

Галерея: Резня в Буче