Вт, 19.04.2022
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папа Римский Франциск, глава римско-католической церкви

Россия отказалась инициировать международное расследование убийств в Буче

Похороны в Буче ФОТО: EPA/Scanpix

Россия не планирует инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе массовых убийств мирных жителей города Буча, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, Россия сомневается в объективности такого расследования.

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию", - заявил он.

Российские военнослужащие убили в Бучи сотни мирных жителей. При этом Россия настойчиво отвергает свою ответственность в массовых убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области.

Галерея: Война в Украине

Международные СМИ, проанализировав снимки со спутников и другие доказательства, пришли к выводу, что зверства в Буче и других жилых местах под Киевом были совершены во время, когда территории находились под контролем российской армии.

Россия также обвинила Украину в организации этой резни с целью дискредитации вооруженных сил России. Также Россия утверждала, что события в Буче - инсценировка.

Галерея: Резня в Буче

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