Правительство концептуально договорилось об отказе от российского газа

Такую норму планируется включить в закон об энергетике. Как сообщил Витенбергс, вероятным сроком отказа от российского газа, который обсуждался и с эстонскими партнерами, является 1 января следующего года.

Министр отметил, что этот шаг станет возможен с введением в эксплуатацию СПГ-терминала в Палдиски.

Таким образом, Балтия станет первым регионом в Европе, который полностью откажется от российского природного газа.

Говоря о строительстве СПГ-терминала, Витенбергс сказал, что, вероятно, он может быть построен в конце 2023 года - начале 2024 года. Министерству экономики поручено до 31 мая подать правительству сообщение о возможном местонахождении терминала, потенциальных преимуществах и затратах на строительство.

Как сообщил глава Минэкономики, в качестве краткосрочного решения Латвия будет сотрудничать с Эстонией и Финляндией, чтобы реализовать проект СПГ-терминала в Палдиски, так как в настоящее время это единственная возможность обеспечить дополнительные поставки природного газа в регион уже в этом сезоне.

Правительство делегировало Витенбергса участвовать в дальнейших переговорах о реализации проекта с Эстонией и Финляндией.

Видео: Пресс-конференция Яниса Витенбергса