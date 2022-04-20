​Ситуация в Украине обострилась: украинские военные показали силу своего оружия, потопив флагман Черноморского флота крейсер "Москва", а российские войска начали битву за Донбасс. Тем временем в стране, которая является важнейшим мировым экспортером пшеницы, пытаются решить проблемы с вывозом зерна прошлого урожая и под грохот канонады начинают посевные работы. Эти и другие темы RUS TVNET обсудил с украинским политическим аналитиком Андреем Бузаровым.

Он утонул

Наверное, все слышали известный матерный мем про "русский военный корабль….". Этого корабля больше нет - на прошлой неделе власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. В итоге корабль затонул. И это, пожалуй, одна из самых громких побед украинских военных в этой войне. Подробности операции умалчиваются: российская сторона даже не назвала точное количество погибших моряков, а украинская - сухо отметила, что цель поразили ракетой "Нептун". И военные, и диванные эксперты в шоке – почему у столь мощного корабля, играющего важную роль в "спецоперации", не сработало ни радиолокационное оборудование, ни система ПВО.

Причем поразили его с суши, когда "Москва" находилась более чем в 100 км от украинских берегов.

Андрей Бузаров ФОТО: Из личного архива

"Это очень серьезный удар по имиджу России, военному и политическому. В этом контексте они могут пересмотреть свою военную стратегию не только на Черном море, но и на Балтике. Россия может пойти на перевооружение и усиление военного присутствия, и это будет давление на НАТО в целом и на те страны, которые граничат с НАТО", - говорит Андрей Бузаров. Эксперт отмечает, что после нанесения успешного удара по крейсеру из акватории были отведены другие корабли российского ВМФ, и это кардинально изменило планы России по контролю над южной частью Украины и Одесскому побережью: высадка десанта с моря теперь нереалистична. "Украина показала, что имеет возможности, вооружение и умение для поражения таких серьезных целей. И это серьезный плюс для укрепления обороноспособности на юге страны", - подчеркнул эксперт.

Последний оплот Мариуполя

Тем временем продолжаются бои за Мариуполь. Этот небольшой город, подобно Донецкому аэропорту в 2014 году, стал образцом мужества и стойкости украинских военных. Часть города, бои в котором ведутся практически с самого начала войны, контролируется российскими военными. Последний оплот украинских защитников – гигантский металлургический комбинат "Азовсталь". Его площадь – 11 квадратных километров, а под цехами, как пишут СМИ, находится подземная инфраструктура и туннели протяженностью 24 км. Это и позволяет украинским бойцам, находящимся в окружении, держать оборону. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Минобороны России, на территории металлургического гиганта заблокированы порядка 2500 бойцов. В свою очередь UNIAN со ссылкой на мэра осажденного города сообщает, что там прячутся и около 1000 мирных жителей. Российская сторона неоднократно предлагала украинским воинам сдаться, а последние два дня территорию бомбят и обстреливают из тяжелых орудий.

"Мариуполь имеет большое значение для Украины как с точки зрения экспорта металлов, так и с точки зрения географии: до войны он был одним из главных портов на юге страны. Российская пропаганда уже целый месяц говорит о захвате города, но мы видим, что сопротивление продолжается. И, как говорит президент Зеленский, и я с ним полностью согласен, в ближайшие дни не исключено какое-то политическое решение этого вопроса", - говорит Андрей Бузаров.

Решающая фаза

А в понедельник поздним вечером началось то, что, по мнению аналитиков, станет решающей фазой в этой войне: битва за Донбасс. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, цитирует его BBC.

В интервью телеканалу India Today министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что в Украине начинается следующая фаза российской военной "спецоперации", направленная "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик".

В комментариях порталу Sky News экс-посол Великобритании в Российской Федерации Тони Брентон заявил, что далее возможны два сценария развития событий. Если РФ добьется успеха на Донбассе, то она получит огромное преимущество в будущих переговорах или "сможет снова пойти на Киев". Это первый сценарий развития событий, однако более вероятным Брентон считает второй.

Атака России на востоке Украины захлебнется, после чего начнется "долгая война на истощение".

Когда наступит мир?

"На сегодняшней день, после полутора месяцев переговорного процесса, который сопровождается тяжелыми боями, я вижу, что у сторон есть желание продолжать переговоры, и это очень важный аспект. Кроме того, они готовы менять площадки: переговоры были как в Беларуси, так и в Турции, это тоже индикатор, что стороны могут договориться. Не исключается встреча первых лиц. Однако вопросы, связанные с существенными условиями возможного мирного договора и требованиями России - в части военного нейтралитета Украины и военной доктрины - пока нереалистичны.

Принципиальная позиция Украины в части непризнания ДНР, ЛНР и Крыма не будет меняться - это очевидно.

Как будет меняться позиция России по этим вопросам - неизвестно. Так что не так-то много пунктов, по которым стороны могут договариваться. Очевидно, что следующий этап переговоров, более конструктивный, произойдет после начала масштабных боевых действий на Донбассе", - говорит Бузаров.

Сколько может продлиться война, Андрей Бузаров затрудняется прогнозировать. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил мнение американской стороны, что боевые действия могут продолжаться до конца года.

Бузаров допускает, что конфликт может перерасти в региональный: по его мнению, Путин заинтересован втянуть страны Балтии и НАТО - для пересмотра границ, реформы мировой политической системы и т. п. Чтобы этого не произошло, союзники должны укреплять обороноспособность Украины разными типами вооружений, а также определиться со своей военной стратегией по отношению к России, отмечает эксперт. Кроме того, само НАТО должно начать процесс перевооружения и укрепления своих границ, а также увеличить финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Ключ к сдерживанию России лежит в плоскости укрепления Украины и балтийско-черноморского направления", - подчеркнул Андрей Бузаров.

"План Маршалла"

Война в Украине порождает серьезные социально-экономические проблемы не только в самой многострадальной стране, но и во всем мире.

На долю России с Украиной приходится четверть мирового экспорта пшеницы, а также порядка 57% мировых поставок подсолнечного масла.

В недавней публикации, где обсуждалась угроза голода, BBC указывает, что из-за возможного срыва поставок очень тяжело придется развивающимся странам в засушливых регионах - на Ближнем Востоке и в Северной Африке: ведь они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них - Россия и Украина. "С ростом цен на базовые продукты питания гуманитарный кризис и политические риски будут нарастать. Последний раз, когда цены были на текущих высотах, все обернулось "Арабской весной", - сообщает издание.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью "Экономической правде" заявил, что в украинских портах на данный момент стоит 57 судов с 25 млн тонн зерновых и масличных культур: их не могут вывезти. По его словам, если порты не откроются, то страна и дальше будет вывозить товар через западные страны автотранспортом, с помощью ж/д сообщения и через Дунайский порт баржами. Но только за март из Украины удалось вывезти всего 200 тысяч тонн.

"У нас 20 млн тонн зерна на складах с прошлого года и условно 30 млн тонн нового урожая, который нужно будет вывезти. Сколько лет его придется вывозить тогда?

И это при том, что каждый год будет появляться новый объем. Поэтому очевидно, что это проблема номер один", - говорит министр.

В свою очередь DW со ссылкой на ООН указывает, что война в Украине может привести к глобальной продовольственной катастрофе, ведь до 30 процентов сельхозплощадей не будут использованы для сева.

Также с началом войны практически полностью остановлено производство почти на всех крупнейших металлургических предприятиях Украины, 80% продукции которых поставлялось на экспорт. Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd, "Украина является крупнейшим иностранным поставщиком горячекатаного листа в ЕС и Великобританию, на ее долю приходится 40% импорта листа в регионе. Более того, украинские заводы продают в Европу более 450 000 тонн арматуры, катанки, конструкционных профилей и товарного проката в год. Это эквивалентно примерно 6,5% годового импорта сортового проката региона".

Андрей Бузаров рассказал, что сейчас, когда южные порты Украины заблокированы, польские партнеры помогают организовать вывоз зерна через территорию ЕС: во многом ситуация зависит от того, как страны Евросоюза помогут выстроить новые логистические цепочки.

Посевную же всеми силами стараются продолжать - даже в Донецкой области, которая в эпицентре войны, работы идут и 22% нив уже засеяно. Так что урожай будет и решение всех проблем найдут.

Что касается индустрии, то, как отмечает эксперт, Россия целенаправленно уничтожает ведущие военные и промышленные объекты. Так что "план Маршалла" для Украины - лишь вопрос времени. "Наши западные союзники заинтересованы помочь в поддержке и развитии страны. Тот же Борис Джонсон во время своего визита заявил, что Великобритания готова помогать восстанавливать инфраструктуру в Киевской области. Так что я на 100% убежден, что такая программа появится еще до полного окончания боевых действий", - говорит Андрей Бузаров.