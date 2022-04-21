Дефицит госбюджета в Латвии в прошлом году составил 7,3% от ВВП

Консолидированный брутто-долг сектора государственного управления в прошлом году составил 14,74 млрд евро или 44,8% ВВП. Консолидированный брутто-долг сектора государственного управления в 2021 году увеличился на 1,985 млрд евро, или на 15,6% по сравнению с 2020 годом, с учетом увеличения заимствований для смягчения последствий Covid-19.

ЦСУ отмечает, что из-за пандемии Covid-19 в 2021 году общие государственные расходы увеличились на 16% по сравнению с 2020 годом и достигли 14,8 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро составили расходы на меры поддержки экономики в связи с Covid-19. Поступления увеличились на 8,2% до 12,4 млрд евро.

По сравнению с оперативными данными Госказны по методу денежных потоков, которые показали в 2021 году дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления в размере 1,825 млрд евро, дефицит бюджета по методологии EKS 2010 на 590,4 млн евро, или на 1,8 процентных пункта выше.

Годом ранее - в 2020 году - государственный бюджет Латвии по методологии EKS 2010 имел дефицит в размере 1,317 млрд евро, или 4,5% от ВВП.

В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг статистическим бюро Eurostat.

Годовая инфляция в Латвии в марте составила 11,5%. Более высокой в прошлом месяце она была в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Чехии (11,9%) и Нидерландах (11,7%).

В марте по сравнению с третьим месяцем 2021 года инфляция была зарегистрирована во всех странах-членах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в марте составила 7,8%, в еврозоне - 7,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем - февралем - потребительские цены в марте как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 2,4%.

При этом в Латвии они выросли на 3,3%, в Литве - на 2,4%, а в Эстонии - на 2,7%.

В месячном разрезе потребительские цены выросли во всех странах-членах ЕС, кроме Словении, где они снизились на 0,4%, а самой высокой месячная инфляция была в Нидерландах (4,4%).