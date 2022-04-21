Со следующего года "минималку" планируется поднять до 640 евро - и это не предел

По его словам, это будет одной из мер поддержки населения в связи с ростом цен. По оценке Эглитиса, наиболее приемлемым вариантом может быть 640 евро, когда повышение с 500 до 700 евро может быть слишком резким.

Он указал, что у идеи повышения минимальной заработной платы была широкая поддержка, но реализовать ее можно будет не раньше 1 января будущего года. Предложение еще будут рассматривать при начале работы над бюджетом следующего года. В настоящее время соглашение в коалиции еще не достигнуто.

При этом министр напомнил, что в этом году сохранится форма жилищной поддержки, при которой государство софинансирует 50% расходов, связанных с жилищными льготами.

Как сообщалось, правительство планирует разработать механизм адресной поддержки для тех, кто в ней нуждается в данный момент, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Он сказал, что поддержка будет предоставлена ​​в дополнение к уже утвержденной и существующей в размере 450 миллионов евро для компенсации роста цен на энергоносители.

Пенсии в этом году планируется индексировать 1 сентября

Чтобы компенсировать растущую инфляцию и рост цен на энергоносители, индексацию пенсий в этом году планируется провести быстрее - 1 сентября, сообщил советник министра благосостояния по вопросам коммуникации Оскар Приеде.

Как уже сообщалось, правящая коалиция во вторник, 19 апреля, концептуально согласилась поддержать намерение Министерства благосостояния провести индексацию пенсий в этом году быстрее. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, это станет частью обещанной целевой поддержки полумиллиону латвийцев, которые "действительно нуждаются" в поддержке в условиях быстрой инфляции.

Индексация пенсий происходит ежегодно 1 октября.

Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил в четверг в программе Латвийского радио Krustpunkts, что для индексации пенсий 563 тыс. ее получателей из бюджета потребуется 26 млн евро.

Он указал, что коэффициент индексации может составить 10%. Кроме того, если сейчас индексируемая часть пенсии составляет 470 евро, то в будущем она может приблизиться к 500 евро.

Министр заявил, что партия "Для развития/За!" предлагала провести индексацию пенсий уже 1 июля, чтобы компенсировать пожилым людям и другим получателям пенсий возросшие повседневные расходы на товары и услуги, но предложение не было поддержано, а теперь удалось достигнуть общего соглашения.

В свою очередь, комментируя предложение депутата Андрея Клементьева об индексации пенсий дважды в год, если средний уровень потребительских цен за соответствующий период увеличится не менее чем на 5%, Эглитис указал, что это не даст желаемого эффекта. По его мнению, необходимо оценивать рост инфляции в предыдущие месяцы, ведь суть индексации в том, чтобы компенсировать инфляцию.

Министр сообщил, что Центральное статистическое управление сообщит среднегодовой показатель месячной инфляции 3 августа.

Он также подчеркнул, что Минблаг предлагает выплачивать пособие в размере 200 евро один раз в год тем, чья пенсия ниже порога дохода малообеспеченных лиц, который в настоящее время составляет 436 евро. Коалиция еще не достигла согласия по этому предложению.