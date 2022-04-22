Скандал на "Золотой маске": Спектакль Херманиса "Горбачев" не получил основных наград

Еще до оглашения результатов премия активно обсуждалась в соцсетях. Причиной стало то, что среди номинантов есть те, кто высказывает антивоенную и антироссийскую позицию. Например, спектакль Театра наций "Горбачев" поставлен латвийским режиссером Алвисом Херманисом. В роли супруга политика - Чулпан Хаматова.

Напомним, актриса раскритиковала военные действия России в Украине и сейчас находится в Латвии. 23 апреля она также будет одним из спикеров антивоенного митинга "Русский голос против войны".

Спектакль "Горбачев" был одним из главных театральных событий сезона и уже успел получить премию "Хрустальная Турандот". Критики его называли и одним из главных претендентов на "Золотую маску" в категории "Драма/спектакль большой формы". Предполагалось, что награду получит и сама Хаматова.

Результаты:

Победителем в драматической номинации в итоге стал спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, а приз за лучшую женскую роль получила Анна Блинова, сыгравшая в спектакле "Нана" в Александринском театре, пишет Spletnik.ru.

Театру Наций же вручили спецприз жюри "За создание спектакля "Горбачев".

Рената Литвинова в своем Telegram-канале раскритиковала "Золотую маску" за то, что спектакль "Горбачев" не получил основных наград.

"Спектакль режиссера Алвиса Херманиса "Горбачев" не получил ничего на пресловутой "Золотой маске".

Какая несправедливость и даже подлость - не давать "по указке" одним из лучших - и режиссеру, и актерам - я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове. Зачем тогда нужны все эти сборища - собирать послушных прежде всего", - написала Литвинова.

В Telegram-канале Real Cultras другие увидели намеренную провокацию и даже коррупционную схему:

"Золотая маска", по версии которой специальную премию получил спектакль Чулпан Хаматовой и Алвиса Херманиса в Театре Наций, выдала обществу смачную, символическую оплеуху стоимостью примерно в четверть миллиарда рублей - столько стоит ее проведение. В том, что последствия будут, сомневаться не приходится. Просто новость, что Ревякина (Марина Ревякина, генеральный директор "Золотой маски" и Театра Наций. - Прим. ред.) на государственные деньги наградила Чулпан Хаматову, да еще и "специальным призом", пока немногие готовы осознать. Коллеги пишут, что даже СТД в лице Александра Калягина просил этот спектакль не рассматривать. Но увы - что сделано, то сделано. Директор "Золотой маски" не удержалась и дала "Золотую маску" Театру Наций, где директором - она же".

Художник по костюмам Ксения Сорокина заявила, что отдаст премию петербургской художнице Саше Скочиленко, в отношении которой возбудили уголовное дело о фейках о российской армии.

Сорокина была награждена за спектакль "Финист - Ясный сокол", поставленный независимым театральным проектом "Дочери СОСО" режиссера и драматурга Жени Беркович. Беркович также известна как сценарист сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" Михаила Зыгаря. Она также активно выступала против военных действий России в Украине и даже была задержана на одном из митингов против спецоперации.

Режиссер Клаус Гут, который поставил оперу "Саломея" в Большом театре, от своей премии отказался заранее. Награду в категории "Лучшая работа режиссера в опере" не вручили вовсе. Сама постановка "Саломея", сделанная в сотрудничестве с нью-йоркской Метрополитен-оперой, все-таки получила приз в номинации "Лучший оперный спектакль".

Напомним, спектакль "Горбачев" в московском Театре Наций поставил известный латвийский режиссер Алвис Херманис. В роли Михаила Горбачева выступает Евгений Миронов, а Раису Максимовну играет Чулпан Хаматова.

Режиссер признался в интервью, что долгое время думал, что Союз пал "по экономическим причинам", но сегодня он считает, что это "сделал один человек - Горбачев": "Цель моего спектакля - показать качества, характер человека, который смог это сделать. Человека, который сумел остановить огромный советский механизм".