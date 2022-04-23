Украина сегодня: митинг "Русский голос против войны", ракетный удар по Одессе, возможные новые санкции

Самое близкое (географически) событие - в центре Риги прошел митинг движения "Русский голос против войны". На митинге побывали и журналисты RUS TVNET, так что в атмосферу шествия вы можете погрузиться благодаря нашим фото и видео.

В частности, нам удалось взять интервью у кинорежиссера Виталия Манского, в котором он подробно рассказал о том, почему принял участие в митинге и выразил свое мнение о других митингах русскоязычных, например, в защиту русских школ или в честь 9 мая (спойлер: отношение не самое положительное).

К сожалению, суббота не стала выходным для воюющих в Украине. Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщается о пяти погибших, среди которых трехмесячный ребенок.

Между тем продолжаются бои в Мариуполе. Полк "Азов" остается на территории завода "Азовсталь". Военные утверждают, что с ними находятся сотни мирных жителей.

В доказательство того, что мирные жители действительно находятся там и не выходят именно из-за страха перед российской армии (в отличие от того, что заявляет российская пропаганда), было выпущено видео, где мариупольцы сами говорят о происходящем.

Впрочем, некоторым мирным жителям города удалось сбежать, правда, у них не было выбора кроме того, чтобы поехать в Россию. Что с ними происходило там .выяснили журналисты русской службы "Би-би-си".

Также продолжаются обсуждения новых санкций, которые можно наложить на Россию. Обсуждаются такие варианты, как полный запрет поставок, установление ценового порога, а также применение механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.

И, как считают эксперты, не все так спокойно и в российской политике. Так некоторые считают, что Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел из-под контроля президента России Владимира Путина.