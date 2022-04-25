В Резекне теплоэнергия подорожает в 4,6 раза - почти до 200 евро за мегаватт-час

С 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. тарифы на услуги теплоснабжения, установленные ООО Rēzeknes siltumtīkli, составят 198,13 евро за МВтч, что в 4,6 раза больше, чем действующий тариф в размере 42,8 евро за МВтч.

В том числе тариф на производство тепла в соответствующий период составит 159,91 евро за МВтч, тариф на передачу и распределение тепла - 37,67 евро за МВтч, тариф на продажу тепла - 0,52 евро за МВтч, акцизный компонент природного газа - 0,03 евро за МВтч.

Между тем, с 1 января 2023 года тариф ожидается несколько ниже - 195,88 евро за МВтч.

В Резекненском городском самоуправлении ранее пояснили, что в апреле у ООО Rēzeknes siltumtīkli истекает срок действия договора с АО Latvijas gāze на поставку природного газа, который был заключен "на выгодных для города условиях".

Согласно информации самоуправления, это позволило городу сохранить низкий тариф на отопление в текущем отопительном сезоне, в то время как в других городах Латвии тарифы значительно выросли.

В результате новой закупки в апреле компания приобрела природный газ для города по цене 109 евро за МВтч, что в десять раз дороже, чем раньше.

Компания Rēzeknes siltumtīkli зарегистрирована в 1994 году, а ее уставной капитал составляет 5,45 млн евро, сообщает Firmas.lv. В 2021 году оборот компании достиг 8,344 миллиона евро, а убытки составили 967 240 евро. Rēzeknes siltumtīkli принадлежит Резекненской городской думе.