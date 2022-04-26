Вт, 26.04.2022
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Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии

В Юрмале тариф на теплоэнергию с мая вырастет

Юрмала ФОТО: Publicitātes foto

В курортном городе Юрмала с 1 мая тариф на теплоснабжение составит 81,64 евро за мегаватт-час (МВт-ч), что на 5,6% больше нынешнего тарифа, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (PUC).

Jūrmalas siltums с 1 февраля этого года применяло тариф в размере 69,97 евро за МВт-ч, а с 1 апреля он вырос на 10,5% - до 77,34 евро за МВт-ч. Одновременно к домохозяйствам до 30 апреля еще применяется установленный государством максимальный уровень тарифа - 68 евро за МВт-ч.

Как указывает PUC, в тариф включены затраты на природный газ и щепу, и его изменения с 1 мая связаны с ростом цены на щепу. Доля щепы в производстве теплоэнергии составляет 44%, природного газа - 56%.

Предприятие Jūrmalas siltums зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 5,477 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Финансовые результаты предприятия за 2021 год еще не обнародованы, а в 2020 году Jūrmalas siltums работало с оборотом 6,2 млн евро и прибылью в размере 598,3 тыс. евро. Компания полностью принадлежит Юрмальскому самоуправлению.

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