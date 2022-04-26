Всемирный банк: миру грозит крупнейший с 70-х годов энергетический кризис

Этот кризис, в результате которого цены в этом году повысятся на 50%, обострят ограничения на торговлю, а также рост цен на продукты питания, топливо и удобрения.

"Эти события начали увеличивать перспективы стагфляции (ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен - инфляцией, - Ред.)", - указывает эксперт Всемирного банка Индермит Гилл.

Он призвал страны приложить все усилия для роста внутренней экономики и избегать мероприятий, несущих вред глобальной экономике.

В сообщении Всемирного банка говорится, что рост цен на энергию за последние два года был самым быстрым со времен нефтяного кризиса 1973 года, когда организация стран - экспортеров нефти ОПЕК установила эмбарго.

Всемирный банк прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит 100 долларов за баррель, а стоимость природного газа в Европе будет вдвое выше, чем в прошлом году.