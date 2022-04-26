Глава Rīgas siltums: В следующем отопительном сезоне счета будут очень высокими

Он пояснил, что Latvenergo подал регулятору определяющий в Риге тариф на отпуск тепла от тепловых электростанций.

"Тариф, поданный регулятору, вступит в силу с 1 сентября - цены будут очень, очень драматическими. Какой будет стоимость природного газа для Latvenergo, мы не знаем. Но в любом случае, потолки тарифа очень, очень высоки", - сказал Талцис.

В свою очередь руководитель отдела энергетических финансовых инструментов Министерства экономики Гатис Силов указал, что нынешняя цена на газ, скорее всего, сохранится и в следующем зимнем сезоне, однако он отметил, что стоимость газа практически невозможно прогнозировать из-за войны в Украине.

"Мы не видим, что стоимость газа может очень резко снизиться. Нынешний уровень цен на газ, скорее всего, сохранится всю следующую зиму. И в результате совпадения неблагоприятных обстоятельств он может и повыситься еще больше, такова реальность, с которой нужно считаться. Но прогнозировать точность изменений, я не верю, что кто-то на этой планете может их прогнозировать", - отметил Силов.

Несмотря на это, как рассказал руководитель Rīgas siltums, в этом году предприятие планирует построить две котельные и уходить от газового отопления, переходя на отопление щепой, что является длительным процессом. В целом в городе около 32% используемой электроэнергии производится из возобновляемых ресурсов.

В свою очередь член правлений Латвийской ассоциации теплоэнергетических предприятий Валдис Витолиньш отметил, что главным устанавливающим фактором в счетах в будущем отопительном сезоне будет стоимость газа.

"Ключевое слово - газ. Стоимость биомассы мы можем прогнозировать, она не меняется так сильно, хоть и может вырасти. Таким образом мы можем прогнозировать и подсчитать, каким будет тариф на отопление. Сколько будет стоить газ? За какие деньги его закачают в Инчукалнсе, по такому тарифу его и будут продавать. (...) Если газ будет стоить 100 евро, то тариф на отопление остановится на уровне от 100 до 150 евро [за мегаватт-час]. Если тариф будет на этом уровне, то отопление в однокомнатной квартире в январе может обойтись примерно в 250 евро", - сказал Витолиньш.