ReTV: более чем 10 предприятиям по переработке молока грозит банкротство

Молокопереработчики просят снизить НДС на продукты питания, а также выделить субсидии предприятиям. Если в ближайшее время правительство не окажет поддержку, сфере грозит уничтожение.

Из-за резкого роста затрат в Латвии производить молочные продукты больше не выгодно. Предприятие среднего размера, производящее в день от 80 до 100 тонн молока, в месяц теряет до 300 000 евро. Алдис Сплавиньш, член правления Rankas piens, "Новостям ReTV" рассказал: "Наше предприятие работает в минус.

Как долго мы продержимся, я комментировать не могу. Радуюсь за каждый день".

Как сообщает ReTV, молочный кризис ощущается и на предприятии Cesvaines Piens. "Сегодня мы еще работаем. Если мне задать вопрос - каковы наши долгосрочные планы, - я могу сказать, что таких пока что нет. Цены на произведенный сыр мы поднять можем, мы уже делали это несколько раз, но критический момент наступит, когда потребитель больше не сможет его покупать. Тогда мы не сможем рассчитаться с поставщиками, не сможем выплачивать зарплаты и так далее", - рассказал исполнительный директор Cesvaines Piens Агрис Скварнович.

"Такое дорогое молоко малообеспеченные позволить себе не смогут. Мы, которые живем на земле, сами свое поедим, а так, кто в городе - не знаю", - отметила управляющая крестьянским хозяйством Madaras Инга Юревича.

Как выяснила передача, на мировом рынке начинает не хватать продуктов молочной индустрии - масла и сухого обезжиренного молока - поэтому установленная на бирже закупочная цена на молоко сейчас выше, чем когда-либо. Это хотя бы не несет крестьянам потерь, однако не получают они и прибыль. "Оплачиваешь все платежи и ничего не остается. В рамках возможного пытаемся создать какие-то запасы, но с этим идет не особо.

Пытаемся понять, как нам нужно создавать запасы, чтобы мы не попали на порог банкротства", - говорит Юревича.

Еще в декабре прошлого года предприниматели проинформировали правительство, что ситуация в сфере возникает драматическая, однако на протяжении более чем четырех месяцев ответа со стороны правительства получено не было. Председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс отмечает: "Выживание нашей сфере в определенной мере зависит от действий правительства. Грустно то, что люди, которые могли бы принять решение о радикальных шахах поддержки, запаздывают, не хотят понять, что мы не тратим их время, время общества и СМИ только потому, что нам нечего делать. В этот раз это действительно серьезно".

В свою очередь руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитис указал, что ведутся переговоры с Минфином о возможных объемах и критериях поддержки.

Как указывает ReTV, не считая снижения НДС на продукты питания, еще одним нерешенным вопросом является наценка магазинов, что может завершиться несоразмерно высокими ценами.

"Я понимаю, что добавляют 20%, но я иду в магазин и вижу, что на наши продукты наценка 60, 70%. Это не корректно", - отметил Алодис Сплавиньш.

"Новости ReTV" сообщают, что если господдержки не будет, то цены на молочные продукты придется поднять примерно на 45%, чтобы покрыть расходы на производство. Это в свою очередь может означать выделение полок в магазинов для более дешевых продуктов польского и литовского происхождения.

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