ВВП Латвии в первом квартале вырос на 5,9%

По предварительным оценкам, на ВВП отразилось снижение на 0,2% в обрабатывающей промышленности и рост на 6,3% в сфере услуг.

В то же время, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии за этот период выросла на 5,6%.

В первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года ВВП, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, вырос на 2,1%.

В первом квартале 2022 года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным составил 7,161 млрд евро.

Подробные данные об уточненном ВВП и изменениях в первом квартале этого года будут опубликованы 31 мая.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.