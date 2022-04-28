Чт, 28.04.2022
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Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT

ВВП Латвии в первом квартале вырос на 5,9%

ФОТО: Shutterstock

Согласно быстрой оценке по сезонно и календарно не выровненным данным валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года увеличился на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

По предварительным оценкам, на ВВП отразилось снижение на 0,2% в обрабатывающей промышленности и рост на 6,3% в сфере услуг.

В то же время, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии за этот период выросла на 5,6%.

В первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года ВВП, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, вырос на 2,1%.

В первом квартале 2022 года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным составил 7,161 млрд евро.

Подробные данные об уточненном ВВП и изменениях в первом квартале этого года будут опубликованы 31 мая.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.

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