ВВП Латвии в первом квартале вырос на 5,9%

По предварительным оценкам, на ВВП отразилось снижение на 0,2% в обрабатывающей промышленности и рост на 6,3% в сфере услуг.
В то же время, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии за этот период выросла на 5,6%.
В первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года ВВП, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, вырос на 2,1%.
В первом квартале 2022 года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным составил 7,161 млрд евро.
Подробные данные об уточненном ВВП и изменениях в первом квартале этого года будут опубликованы 31 мая.
По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!