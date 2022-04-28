Древесина растет в цене. Виноваты санкции

В первом квартале цена пиловочника хвойных пород выросла на 21 евро за кубометр по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Цены на березовую древесину тоже растут, хотя первый квартал года не сезон для ее заготовки.

Резкий рост тесно связан с войной на Украине и санкциями против России и Белоруссии.

Несмотря на то, что закупочные цены на кругляк во второй половине первого квартала были ниже фактической стоимости вырубки, древесина продавалась по прогнозируемой цене, что является преимуществом для лесовладельцев. По мнению экспертов E-silva, действия лесопромышленников и переработчиков свидетельствуют о том, что падения цен в настоящее время не ожидается, но делать какие-то прогнозы, учитывая геополитическую ситуацию и ее непредсказуемость, пока рано.

Возвращение цен на кругляк хвойных пород к уровню лета 2021 года и повышение в первом квартале 2022 года в основном связано с ростом цен на балансовую древесину и дрова в связи с увеличением спроса на целлюлозу и энергетическую древесину. В результате выросла цена на тонкий пиловочник из ели и сосны. Рост цен на кругляк также связан с санкциями против России и Белоруссии - решением ЕС прекратить закупки лесоматериалов из этих стран.

Хотя хвойный толстый пиловочник не достиг цены начала лета прошлого года, это компенсировалось ценами на мелкие бревна, баланс и дрова, которые были выше цен на начало лета 2021 года. Таким образом, средняя цена на бревна хвойных пород была почти такой же, как и в пик прошлого года.

В начале текущего года значительный рост цен наблюдался в сегменте тонкого пиловочника - цена тонкого соснового пиловочника достигла 68 евро за кубометр, что на 31% больше, чем в конце 2021 года, а цена тонкого елового пиловочника составила почти 67 евро за кубометр, что на 22% больше.

В марте текущего года по сравнению с февралем наблюдалось повышение цен как на еловую, так и на сосновую древесину. Цена на толстый сосновый пиловочник выросла со 111 евро за кубометр до 124 евро за кубометр, то есть почти на 11%. Причиной такого повышения стал постоянный спрос на древесину и затрудненное обеспечение древесным сырьем из-за геополитической ситуации.

В первом квартале резко выросла цена березового фанерного кряжа - до 123 евро за кубометр. В марте по сравнению с февралем цена на березовый кряж увеличилась, что нетипично для весенних месяцев. Транспортировка березовой древесины более удобна в холодное время года, в то время как во время сокодвижения березовый пиловочник тяжелый и быстрее портятся. Причиной подорожания стала война на Украине и связанные с ней санкции, а также внутренние прогнозы роста цен на лес, сообщает E-silva.

В начале года цены на березовый баланс продолжали расти и к концу марта поднялись до 68 евро за кубометр, что на 17% больше, чем в начале года.