Министр финансов: в условиях резкого роста цен поддержка населения должна быть адресной

Рейрс объяснил, что наибольшее влияние оказывает рост цен на энергоносители, поэтому ищутся решения, чтобы уменьшить влияние роста цен к лету.

"В текущей ситуации конкретных видов поддержки не определено. Напомню, что у нас есть поддержка по электроэнергии, которая составляет около полумиллиарда евро", - добавил Рейрс.

На указание, что теплоснабжающие компании сообщают о том, что тарифы могут значительно возрасти, министр ответил, что ответственность за то, почему они публикуют такую ​​информацию в таких обстоятельствах, лежит на теплопроизводящих компаниях. По словам Яниса Рейрса, в настоящее время эта информация является необоснованной, кроме того, ответственность за определенные тарифы несет каждая компания и регулирующий орган.

Рейрс указал, что поддержку нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается, но Латвия - одна из немногих стран, где многие виды поддержки универсальны, "поэтому мы также даем миллионеру", - добавил Рейрс

По мнению министра, жилищное пособие должно больше использоваться для оказания поддержки: "Оно основано на доходах, но необходимо пересмотреть рамки, в которых предоставляется помощь. Это единственный выход. Всеобщей поддержки как таковой в европейских странах нет, потому что у государства нет возможности финансировать эти вещи для всех".

Если государство хочет оказать большую поддержку населению, то необходимо пересмотреть бюджетные программы, отметил Рейрс: "Бюджет был принят до войны. Все ли принятые программы действительно важны?" риторически отметил министр.

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