Пт, 29.04.2022
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Игорь Волобуев, Вице-президент "Газпромбанка"

Министр финансов: в условиях резкого роста цен поддержка населения должна быть адресной

Министр финансов Янис Рейрс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В условиях стремительного роста цен поддержка в Латвии должна оказываться адресно, а не повсеместно для всех, более того, государство, желающее оказать поддержку населению, должно пересмотреть некоторые бюджетные приоритеты, заявил Латвийскому телевидению министр финансов Янис Рейрс.

Рейрс объяснил, что наибольшее влияние оказывает рост цен на энергоносители, поэтому ищутся решения, чтобы уменьшить влияние роста цен к лету.

"В текущей ситуации конкретных видов поддержки не определено. Напомню, что у нас есть поддержка по электроэнергии, которая составляет около полумиллиарда евро", - добавил Рейрс.

На указание, что теплоснабжающие компании сообщают о том, что тарифы могут значительно возрасти, министр ответил, что ответственность за то, почему они публикуют такую ​​информацию в таких обстоятельствах, лежит на теплопроизводящих компаниях. По словам Яниса Рейрса, в настоящее время эта информация является необоснованной, кроме того, ответственность за определенные тарифы несет каждая компания и регулирующий орган.

Рейрс указал, что поддержку нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается, но Латвия - одна из немногих стран, где многие виды поддержки универсальны, "поэтому мы также даем миллионеру", - добавил Рейрс

По мнению министра, жилищное пособие должно больше использоваться для оказания поддержки: "Оно основано на доходах, но необходимо пересмотреть рамки, в которых предоставляется помощь. Это единственный выход. Всеобщей поддержки как таковой в европейских странах нет, потому что у государства нет возможности финансировать эти вещи для всех".

Если государство хочет оказать большую поддержку населению, то необходимо пересмотреть бюджетные программы, отметил Рейрс: "Бюджет был принят до войны. Все ли принятые программы действительно важны?" риторически отметил министр.

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