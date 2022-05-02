Запущен газопровод между странами Балтии и Польшей

Как сообщил оператор системы транспортировки природного газа - литовская компания Amber Grid, первые физические и коммерческие потоки газа были переданы по новому газовому соединению в воскресенье.

Соединяющий Литву и Польшу 508-километровый трубопровод GIPL эффективно расширит европейский газовый рынок за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Заинтересованность в использовании GIPL с самого начала демонстрировали результаты аукционов по продаже месячной газотранспортной мощности по перемычке GIPL, состоявшиеся во второй половине апреля.

На первом аукционе 19 апреля было продано небольшое количество мощностей в направлении Литвы, а на втором аукционе, который состоялся 27 апреля, в направлении Литвы была продана треть технических мощностей GIPL в направлении Польши.

Аукционы проходили на платформе резервирования мощностей GSA, которая позволяет участникам газового рынка совместно резервировать мощности по транспортировке газа в литовской и польской системах. С началом работы трубопровода GIPL аукционы мощности будут организовываться ежедневно.

"Впервые в истории стран, после длительного периода реализации подключения GIPL, по газопроводу GIPL идет газ. Сегодня его переправляют в Польшу, но в зависимости от потребностей участников рынка его будут направлять как в Литву, так и в Польшу. Это особенно важное событие в истории развития энергетической независимости Литвы и Польши, особенно в контексте безопасности газоснабжения", - заявил гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Когда открытие?

Церемония открытия газопровода GIPL состоится 5 мая в Литве, на нее приглашены президенты Литвы, Польши и Латвии, комиссар Евросоюза по энергетике, министры стран Балтии и Польши, ответственные за энергетику, главы операторов систем передачи газа Литвы и Польши, реализовавших проект.

Газопровод, прокладка которого в Литве завершилась в начале этого года, соединяет газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Европейским союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км проложено в Литве и 343 км - в Польше.

К 30 сентября, когда закончится текущий газовый год, постоянная пропускная способность газопровода составит 230 тысяч кубометров в час, или 2,6 ГВт/ч, что эквивалентно 2 млрд кубометров в год, или 22,5 ТВт/ч.

Проект GIPL реализован компанией Amber Grid совместно с польским оператором газотранспортной системы Gaz-System. Стальные трубы для газопровода в Литве на 26,4 млн евро (без учета НДС) поставила польская компания Izostal, а прокладку приблизительно за 80 млн евро осуществила компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.