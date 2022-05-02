Квартира бывшего члена правления Pasažieru vilciens Йиргенса была выставлена ​​на аукцион

На аукцион выставлена одна ​​вторая доли квартиры по адресу: улица Католю, 33, в Риге. Общая площадь квартиры составляет 87,1 квадратных метра, стартовая цена определена в 20 000 евро.

Уже сообщалось, что департамент по уголовным делам Верховного суда 4 ноября принял решение не изменять решение Рижского окружного суда, которым четверо бывших членов правления AS Pasažieru vilciens (PV) были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением.

Четверо бывших членов правления PV - Нил Фрейвалдс, Мартиньш Йиргенс, Эдмунд Канцевичс и Янис Петерсонс - были обвинены в злоупотреблении служебным положением при заключении сделки высокого риска на поставку поездов с испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Решением суда первой инстанции обвиняемые были признаны виновными по части второй статьи 318 Уголовного закона в редакции, действовавшей до 31 марта 2013 года, за превышение должностных полномочий при умышленном выполнении действий, повлекших за собой серьезные последствия.

По информации суда, один обвиняемый был оштрафован на 19 350 евро (эквивалент 45 минимальных месячных заработных плат), каждый из трех других обвиняемых - на 17 200 евро (40 минимальных месячных заработных плат). Всем обвиняемым отказано в праве занимать выборные должности на предприятиях с государственным и муниципальным капиталом в течение трех лет. Компенсация материального ущерба в размере 1 484 945,95 евро была солидарно взыскана с обвиняемых в пользу государства.

Постановление апелляционного суда отменило решение суда первой инстанции в части о компенсации материального ущерба и солидарном взыскании с ответчиков материального ущерба в размере почти 1,5 млн евро.

Верховный суд рассмотрел доводы авторов кассационных жалоб относительно того, справедливо ли признание обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, а также была ли компенсация за ущерб обоснованно взыскана в пользу государства.

Суд установил, что на основе полученных, проверенных и оцененных по делу доказательств суд первой инстанции обоснованно признал, что вина обвиняемых в совершении инкриминированного им преступления доказана.

Известно, что имущество Йиргенса было выставлено на аукцион. Получить информацию о взыскании денег с других бывших председателей правления до сих пор было невозможно, так как судебные приставы не предоставляют информацию о взыскании средств.