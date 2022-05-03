Планируют выплачивать компенсации жителям, разместившим украинских беженцев

Потребность в дополнительных средствах вызвана быстро растущим числом прибывающих в Латвию украинских беженцев, которые нуждаются в неотложной поддержке, а также необходимостью в короткие сроки обеспечить дополнительные ресурсы для их размещения.

Поправки к закону предусматривают, что домохозяйства, размещающие украинских гражданских лиц, смогут получать компенсацию в размере 100 евро за размещение первого человека и 50 евро за каждого последующего, но не более 300 евро в месяц для одного домохозяйства.

Учитывая, что физические лица могут владеть несколькими жилыми помещениями, в каждом из которых теоретически возможно размещение граждан Украины, они могут получать компенсацию за каждое жилище, предоставленное в распоряжение украинских беженцев, поэтому общая сумма компенсации на одного человека не ограничивается.

Регулирование будет распространяться на те домохозяйства, которые принимают граждан Украины на добровольной, безвозмездной основе и без требования оплаты.

Также, учитывая ограниченность ресурсов госбюджета, найдено решение, которое позволит государству и далее оказывать первичную поддержку как можно большему количеству украинских мирных жителей. Если гражданин Украины размещается в жилище, собственник или арендатор которого не получил, не получает или не обратился за компенсацией для домохозяйства, учитывая отсутствие правового механизма для регистрации или проверки факта такого размещения в прошлом, он может претендовать на получение поддержки.

В то же время законопроект предусматривает, что те граждане Украины, которые уже обратились и получили первую помощь - продукты питания, - смогут получать ее до 23 мая, даже если общая продолжительность оказания этой помощи превышает 30 дней.

На заседании правительства министр финансов Янис Рейрс призвал предусмотреть законом прекращение выплаты пособий гражданам Украины при получении доходов, чтобы эта система была приведена в соответствие с нормами, действующими для латвийского населения.

Как сообщалось, на внеочередном заседании на прошлой неделе правительство утвердило план поддержки украинских военных беженцев на сумму до 116,277 млн евро.