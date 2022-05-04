Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

Передача: цены на дрова продолжают расти; покупателям приходится ждать неделями

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Цена на дрова быстро растет, и пока никто не знает, какой будет крайний предел, отмечают производители дров. Обеспокоенные ростом цен на древесину покупатели стоят в очередях неделями, сообщает Panorāma.

"Люди до сих пор не понимают, что будет завтра и послезавтра, что будет в сентябре - они за дровами стоят в очереди. На данный момент у нас очередь на три-четыре недели вперед, чтобы доставить дрова в Латвию, не говоря уже о том, что происходит на зарубежных рынках", - сказал Юрис Никушин, руководитель по качеству товаров Wood 5K.

Год назад объем 2 кубометров дров стоил 120 евро, сейчас его цена превышает 220 евро.

Значительно возросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию.

Производители дров указали, что в настоящее время признаков падения цен на дрова нет, поэтому откладывать подготовку к следующему отопительному сезону не рекомендуется.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке

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