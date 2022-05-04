Передача: цены на дрова продолжают расти; покупателям приходится ждать неделями

"Люди до сих пор не понимают, что будет завтра и послезавтра, что будет в сентябре - они за дровами стоят в очереди. На данный момент у нас очередь на три-четыре недели вперед, чтобы доставить дрова в Латвию, не говоря уже о том, что происходит на зарубежных рынках", - сказал Юрис Никушин, руководитель по качеству товаров Wood 5K.