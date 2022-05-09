Программы государственной поддержки для установки солнечных панелей и энергоэффективности жилья

Инициатор проекта может подать не более одной проектной заявки об одном жилом доме, который находится в собственности физического лица или в совместной собственности.

Программа поддержки ALTUM для улучшения энергоэффективности частных домов или производства электроэнергии

Программа предусматривает два основных направления:

Повышение энергоэффективности – осуществление строительных работ; покупка, восстановление, перестройка или создание инженерных систем; приобретение и установка нового оборудования для нагрева воды; приобретение и установка теплового технологического оборудования для обеспечения производства тепловой энергии из возобновляемых энергоресурсов.

– осуществление строительных работ; покупка, восстановление, перестройка или создание инженерных систем; приобретение и установка нового оборудования для нагрева воды; приобретение и установка теплового технологического оборудования для обеспечения производства тепловой энергии из возобновляемых энергоресурсов. Установка оборудования для производства электроэнергии – приобретение и установка солнечных панелей и ветрогенератора (с подключением к общей сети электроснабжения и без него), с целью обеспечить производство электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов и поставку электроэнергии.

Поддержку может получить инициатор проекта, частный дом которого соответствует классу жилого дома с одной или двумя квартирами kadastrs.lv. Частный дом сдан в эксплуатацию. В нем не осуществляется хозяйственная деятельность. В земельной книге закреплены права собственности на дом частного лица, которое подает заявку на поддержку. Поддержку может получить лицо, с которым живет или на попечении которого находится как минимум один ребенок или наступила беременность, а также лицо, вместе с которым проживает лицо, у которого наступила беременность и получатель поддержки указан отцом ожидаемого ребенка.

Размер поддержки составляет 1000 евро (техническая поддержка) и 5000 евро (грант), которые выплачиваются после реализации мер по повышению энергоэффективности.

Инициатор проекта может подать заявку для достижения только одной цели – повышение энергоэффективности или установка оборудования для производства электроэнергии. Невозможно одновременно подать заявку для достижения обеих целей. Выбирая целью повышение энергоэффективности, следует повысить класс энергоэффективности частного дома до C и уменьшить потребление отопления как минимум на 20%. Выбирая покупку и установку солнечных панелей или ветрогенератора, после осуществления мероприятия необходимо достичь первичного уменьшения потребления энергии в размере как минимум 20%.

Перед подачей заявки инициатор проекта может связаться с Инвестиционным фондом окружающей среды, который может помочь оценить и проанализировать, правильно ли заполнена заявка, не будет ли она аннулирована, существует ли вероятность не квалифицироваться для получения поддержки.

Любое лицо, которое соответствует условиям обеих программ, может сочетать между собой как программу поддержки VARAM, так и ALTUM, но при условии, что одновременно не подана заявка на достижение одинаковых целей энергоэффективности. Например, лицо не может одновременно получить поддержку в рамках обеих программ для установки солнечных панелей. Если инициатор проекта желает установить солнечные панели, место установки должно совпадать с адресом заявителя частного дома.