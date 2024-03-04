Услуги для клиентов IKEA: гарантия на товары до 25 лет и 365 дней на возврат

Фото: Ikea

Практически на всю кухонную технику предоставляется гарантия 5 лет. На многие аксессуары для душа, такие как душевые лейки, шланги, держатели для душа, гарантия составляет 3 года.

"IKEA предлагает доступные цены без ущерба для качества. Для нас важно предоставить покупателям прочные и долговечные товары в разных ценовых категориях.

Люди с любым достатком должны себе позволить качественные товары. За качеством товаров IKEA стоит честность и простота", - говорит П. Гринбергс.

Фото: Ikea

Больше преимуществ в клубе IKEA Family

Еще больше преимуществ - в клубе лояльности IKEA Family. Это клуб для всех и каждого, в который могут вступить все наши покупатели и пользоваться различными преимуществами. Несколько примеров преимуществ:

Особые цены. Каждый месяц составляется новый список товаров со скидками для членов клуба IKEA Family.

Бесплатное страхование товаров. "Если при покупке на кассе покупатель покажет кассиру карточку IKEA Family или добавит ее в свой онлайн-профиль, то автоматически товары покупателя будут застрахованы от неприятных неожиданностей при транспортировке домой. Мы обменяем товар в течение 90 дней с момента покупки", - говорит руководитель IKEA Latvija.

365 дней на возврат нераспакованных товаров. Если при покупке на кассе покупатель покажет кассиру карточку IKEA Family или добавит ее в свой онлайн-профиль, то сможет вернуть новые нераспакованные товары в течение 365 дней и получить обратно их полную стоимость.