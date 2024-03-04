Услуги для клиентов IKEA: гарантия на товары до 25 лет и 365 дней на возврат

IKEA известна во всем мире как компания, которая заботится о своих клиентах. Одним из способов, которым IKEA демонстрирует это, является предоставление длительной гарантии на товары и очень гибкая политика возврата. В преддверии открытия Пункта планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае весной этого года руководитель IKEA Latvija делится некоторыми аспектами такого отношения к клиентам в IKEA.
Уже весной на улице Эзермалас в Лиепае откроет свои двери Пункт планирования и заказа товаров IKEA. Там покупатели смогут почерпнуть вдохновение и узнать больше о благоустройстве дома, спланировать мебель самостоятельно или с помощью специалистов IKEA, заказать необходимые товары и получить их ближе к дому. Руководитель IKEA Latvija Петерис Гринбергс знакомит с другими преимуществами IKEA, которые теперь станут более доступными для жителей Курземе.
"Мы делаем все возможное, чтобы нашим покупателям было комфортно, в нашей работе важно знать о потребностях, мечтах и трудностях наших клиентов в обустройстве дома.
Процесс покупки не заканчивается, когда товар приобретен, он продолжается до тех пор, пока товар служит нашему покупателю.
Именно поэтому мы предлагаем расширенные возможности обмена и возврата товаров. Например, наши постоянные клиенты - члены клуба IKEA Family - могут вернуть новый, нераспакованный товар в течение 365 дней и получить обратно уплаченную за него сумму в полном объеме", - говорит П. Гринбергс.
Политика "Влюбитесь или верните"
Широкие возможности возврата товаров в IKEA позволяют клиентам вернуть товары, которые им не нужны или они ими недовольны. Что еще немаловажно, возврат осуществляется легко и без проблем.
"Покупатели могут спокойно вернуть нераспакованные товары, на это дается 90 дней.
А для членов клуба IKEA Family такой возврат продлен до 365 дней в случае, если при покупке они показали на кассе карточку. Это дополнительная гарантия, которая свыше того, что требует законодательство страны. Более того, если товар был открыт и собран, частично или полностью, мы готовы вернуть до 80% уплаченной суммы в зависимости от состояния товара", - говорит руководитель IKEA Latvija.
При покупке матраса существует 90-дневный пробный период.
К новому матрасу нужно привыкнуть, и он должен подстроиться под тело, поэтому у клиентов IKEA есть 90 дней, чтобы убедиться, что матрас подходит.
Даже после того, как клиент поспал на нем, если матрас не поврежден, его можно обменять, выбрав тверже или мягче.
Гарантия на товары до 25 лет
Специальная гарантия IKEA на многие товары - еще один способ позаботиться о своих покупателях. Гарантия дает покупателям уверенность в том, что о них позаботятся, если товар не оправдает ожиданий.
"Несмотря на то, что мы верим в качество и долговечность наших товаров, мы готовы оказывать поддержку нашим клиентам. В случае необходимости осуществить заявку на гарантийный ремонт или обмен легко и просто",
– говорит П. Гринбергс.
На некоторые товары IKEA предоставляется гарантия до 25 лет, например на кухонные системы METOD. На мебель для кухни и ванной комнаты ENHET, мебель для ванной ÄNGSJÖN, шкафы PAX, многие диваны, кресла, матрасы, офисные стулья и другие товары гарантия составляет 10 лет.
Практически на всю кухонную технику предоставляется гарантия 5 лет. На многие аксессуары для душа, такие как душевые лейки, шланги, держатели для душа, гарантия составляет 3 года.
"IKEA предлагает доступные цены без ущерба для качества. Для нас важно предоставить покупателям прочные и долговечные товары в разных ценовых категориях.
Люди с любым достатком должны себе позволить качественные товары. За качеством товаров IKEA стоит честность и простота", - говорит П. Гринбергс.
Больше преимуществ в клубе IKEA Family
Еще больше преимуществ - в клубе лояльности IKEA Family. Это клуб для всех и каждого, в который могут вступить все наши покупатели и пользоваться различными преимуществами. Несколько примеров преимуществ:
Особые цены. Каждый месяц составляется новый список товаров со скидками для членов клуба IKEA Family.
Бесплатное страхование товаров. "Если при покупке на кассе покупатель покажет кассиру карточку IKEA Family или добавит ее в свой онлайн-профиль, то автоматически товары покупателя будут застрахованы от неприятных неожиданностей при транспортировке домой. Мы обменяем товар в течение 90 дней с момента покупки", - говорит руководитель IKEA Latvija.
365 дней на возврат нераспакованных товаров. Если при покупке на кассе покупатель покажет кассиру карточку IKEA Family или добавит ее в свой онлайн-профиль, то сможет вернуть новые нераспакованные товары в течение 365 дней и получить обратно их полную стоимость.
Приоритет на распродаже IKEA. Два раза в год - летом и зимой - IKEA проводит распродажу. Члены клуба IKEA Family могут воспользоваться предложениями распродажи на день раньше. Учитывая, что количество товаров ограничено, это дает больше возможностей приобрести нужный товар по особенно выгодной цене, пока он еще имеется в наличии.
Чего ждать от Пункта планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае?
IKEA откроет новую торговую точку в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухни, шкафы, мебель для спальни и другое. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной личной консультации или планировать самостоятельно на месте при необходимой помощи работников IKEA.
- В Пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
- Все услуги, доступные в IKEA в стране, будут также предоставляться в IKEA в Лиепае - например, замеры, сборка, установка и другие.
- В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут все посмотреть, потрогать и оценить. Здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.